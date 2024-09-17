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ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки - РИА Новости, 17.09.2024
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10:54 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/fsb-1973124705.html
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки - РИА Новости, 17.09.2024
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки
ФСБ предоставила видео с ликвидированным украинским агентом разведки, готовившим попытку подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:54
2024-09-17T10:54
свердловская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ФСБ предоставила видео с ликвидированным украинским агентом разведки, готовившим попытку подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Свердловской области пресечена попытка агента военной разведки Украины подорвать машину руководителя оборонного предприятия. По данным спецслужбы, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. На видео показано тело ликвидированного агента Украины с пистолетом Макарова в руке. Также на кадрах можно увидеть компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе газовые баллоны.
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свердловская область
украина
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Ликвидированный агент украинской разведки, готовивший теракт
ФСБ показала видео с ликвидированным агентом украинской разведки, готовившим теракт. На кадрах видно пистолет и компоненты для приготовления взрывчатки.
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свердловская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Свердловская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки

ФСБ показала видео с ликвидированным на Урале агентом, планировавшим теракт

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ФСБ предоставила видео с ликвидированным украинским агентом разведки, готовившим попытку подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Свердловской области пресечена попытка агента военной разведки Украины подорвать машину руководителя оборонного предприятия. По данным спецслужбы, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
На видео показано тело ликвидированного агента Украины с пистолетом Макарова в руке. Также на кадрах можно увидеть компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе газовые баллоны.
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