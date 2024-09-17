https://ria.ru/20240917/fsb-1973124705.html

ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки

ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки - РИА Новости, 17.09.2024

ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки

ФСБ предоставила видео с ликвидированным украинским агентом разведки, готовившим попытку подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:54

2024-09-17T10:54

2024-09-17T10:54

свердловская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ФСБ предоставила видео с ликвидированным украинским агентом разведки, готовившим попытку подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Свердловской области пресечена попытка агента военной разведки Украины подорвать машину руководителя оборонного предприятия. По данным спецслужбы, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. На видео показано тело ликвидированного агента Украины с пистолетом Макарова в руке. Также на кадрах можно увидеть компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе газовые баллоны.

https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html

свердловская область

украина

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Ликвидированный агент украинской разведки, готовивший теракт ФСБ показала видео с ликвидированным агентом украинской разведки, готовившим теракт. На кадрах видно пистолет и компоненты для приготовления взрывчатки. 2024-09-17T10:54 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

свердловская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность