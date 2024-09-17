https://ria.ru/20240917/forum-1973134753.html

На форуме TNF обсудят стратегии развития ТЭК

На форуме TNF обсудят стратегии развития ТЭК - РИА Новости, 17.09.2024

На форуме TNF обсудят стратегии развития ТЭК

Ключевой день Промышленно-энергетического форума в Тюмени будет посвящен стратегиям развития отрасли - 18 сентября площадка TNF соберет ведущих экспертов... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:56

2024-09-17T11:56

2024-09-17T11:56

тюменская область

россия

ханты-мансийский автономный округ

александр дюков

михаил карисалов

юрий максимов

газпром

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Ключевой день Промышленно-энергетического форума в Тюмени будет посвящен стратегиям развития отрасли - 18 сентября площадка TNF соберет ведущих экспертов топливно-энергетического комплекса, топ-менеджеров крупнейших отраслевых компаний, представителей федеральных и региональных структур, определяющих государственную промышленно-технологическую политику, передает корреспондент РИА Новости. Центральным событием станет главная пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". В ней примут участие председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор "Сибур" Михаил Карисалов и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов. Правительство РФ на встрече представит министр промышленности и торговли Антон Алиханов, ожидается участие министра энергетики Сергея Цивилева и министра энергетики Республики Беларусь Алексея Кушнаренко. Кроме того, к диалогу присоединятся губернаторы Тюменской области Александр Моор, Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. На межведомственном совещании, которое пройдет на полях TNF 18 сентября, участники обсудят один из важнейших вопросов отрасли – создание и освоение производства новых видов оборудования и технологий для ТЭК. Ведущие представители отрасли также познакомятся с экспонатами выставки инновационных разработок и решений для ТЭК. "Стенд Тюменской области, ХМАО-Югры и Ямала покажет несколько компаний с разработками, выполненными в рамках дорожных карт. Первая из них посвящена критической номенклатуре для ТЭК и была подписана на форуме в прошлом году. Важным рабочим моментом для нас остается взаимодействие нефтесервисных компаний, производителей и заказчиков", — рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он отметил рост числа компаний, которые занимаются непосредственно нефтесервисом и используют российское оборудование. "Один из стендов представляет компанию "Технологии ОФС", которая в прошлом году заявляла о создании роторно-управляемой установки и о строительстве завода на территории Тюменской области. Сегодня коллеги запускают два новых цеха и покажут продукцию, которая уже производится на территории региона. Все это делается в рамках программы импортозамещения, это стратегические направления, которые сегодня важны для ТЭК", – сообщил Пантелеев. В рамках тематического трека на форуме пройдут стратегические сессии "Консорциум технологической независимости" и "Технологии для шельфа: открытый диалог недропользователей с сервисными организациями и производителями", дискуссионная сессия "Попутный литий: новая нефть или технологический хайп". Также на площадках TNF состоятся дискуссии, посвященные вопросам энергоперехода, нефтепереработки, роли нефтегазовых компаний в социальном развитии, рециклинга, сохранении биоразнообразия и окружающей среды. Итоги Дня стратегий будут представлены в заключительном отчете. Он охватит все ключевые темы и предложенные инициативы. Документ станет сводом наиболее значимых тезисов обсуждений и рекомендаций для формирования дальнейшей политики и стратегий развития топливно-энергетического сектора. Промышленно-энергетический форум TNF-2024 проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году он получил статус главной площадки нефтегазовой промышленности. Ключевые темы форума – обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости отрасли. Ожидается, что форум соберет 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. TNF посетят официальные бизнес-миссии шести стран.

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https://ria.ru/20240910/natsproekty-1971766421.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ханты-мансийский автономный округ, александр дюков, михаил карисалов, юрий максимов, газпром, сибур холдинг