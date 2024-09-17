https://ria.ru/20240917/fns-1973259123.html

ФНС прокомментировала сообщения о сбое в работе личного кабинета

ФНС прокомментировала сообщения о сбое в работе личного кабинета - РИА Новости, 17.09.2024

ФНС прокомментировала сообщения о сбое в работе личного кабинета

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ прокомментировала РИА Новости сообщения о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика: несмотря на высокую активность РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:18

2024-09-17T19:18

2024-09-17T19:18

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_d82b3393f5d37e378eaf178934b26c0c.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ прокомментировала РИА Новости сообщения о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика: несмотря на высокую активность пользователей в связи с получением сводных налоговых уведомлений, сервис работает штатно, сейчас там авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту. Ранее во вторник пользователи стали сообщать о том, что личный кабинет налогоплательщика недоступен. "Личный кабинет физического лица работает штатно. Несмотря на высокую активность пользователей сервиса в связи с рассылкой сводных налоговых уведомлений и получением их налогоплательщиками, личный кабинет физического лица справляется с нагрузкой", - сообщили в ведомстве. "Временно у некоторых пользователей вход в сервис мог проходить медленнее обычного, а часть пользователей видела сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже. На текущий момент ФНС России фиксирует, что в сервисе ЛК ФЛ авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту, что превышает в четыре раза среднюю активность", - отметила ФНС. Там добавили, что с 00.00 мск в личный кабинет физлица зашло более 3 миллиона пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 миллиона сводных налоговых уведомлений, уточнила ФНС. При возникновении проблем со входом ведомство рекомендует очистить кэш, отключить VPN-сервисы или сменить браузер, повторив попытку входа.

https://ria.ru/20240917/rbk-1973089539.html

https://ria.ru/20240904/fns-1970379123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество