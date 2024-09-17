https://ria.ru/20240917/fns-1973259123.html
ФНС прокомментировала сообщения о сбое в работе личного кабинета
ФНС прокомментировала сообщения о сбое в работе личного кабинета - РИА Новости, 17.09.2024
ФНС прокомментировала сообщения о сбое в работе личного кабинета
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ прокомментировала РИА Новости сообщения о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика: несмотря на высокую активность РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:18
2024-09-17T19:18
2024-09-17T19:18
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_d82b3393f5d37e378eaf178934b26c0c.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ прокомментировала РИА Новости сообщения о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика: несмотря на высокую активность пользователей в связи с получением сводных налоговых уведомлений, сервис работает штатно, сейчас там авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту. Ранее во вторник пользователи стали сообщать о том, что личный кабинет налогоплательщика недоступен. "Личный кабинет физического лица работает штатно. Несмотря на высокую активность пользователей сервиса в связи с рассылкой сводных налоговых уведомлений и получением их налогоплательщиками, личный кабинет физического лица справляется с нагрузкой", - сообщили в ведомстве. "Временно у некоторых пользователей вход в сервис мог проходить медленнее обычного, а часть пользователей видела сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже. На текущий момент ФНС России фиксирует, что в сервисе ЛК ФЛ авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту, что превышает в четыре раза среднюю активность", - отметила ФНС. Там добавили, что с 00.00 мск в личный кабинет физлица зашло более 3 миллиона пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 миллиона сводных налоговых уведомлений, уточнила ФНС. При возникновении проблем со входом ведомство рекомендует очистить кэш, отключить VPN-сервисы или сменить браузер, повторив попытку входа.
https://ria.ru/20240917/rbk-1973089539.html
https://ria.ru/20240904/fns-1970379123.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_acc599fa30d1cb15dd5c70425e47980c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
ФНС прокомментировала сообщения о сбое в работе личного кабинета
ФНС: личный кабинет налогоплательщика работает штатно
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ прокомментировала РИА Новости сообщения о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика: несмотря на высокую активность пользователей в связи с получением сводных налоговых уведомлений, сервис работает штатно, сейчас там авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту.
Ранее во вторник пользователи стали сообщать о том, что личный кабинет налогоплательщика недоступен.
"Личный кабинет физического лица работает штатно. Несмотря на высокую активность пользователей сервиса в связи с рассылкой сводных налоговых уведомлений и получением их налогоплательщиками, личный кабинет физического лица справляется с нагрузкой", - сообщили в ведомстве.
"Временно у некоторых пользователей вход в сервис мог проходить медленнее обычного, а часть пользователей видела сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже. На текущий момент ФНС России фиксирует, что в сервисе ЛК ФЛ авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту, что превышает в четыре раза среднюю активность", - отметила ФНС.
Там добавили, что с 00.00 мск в личный кабинет физлица зашло более 3 миллиона пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 миллиона сводных налоговых уведомлений, уточнила ФНС.
При возникновении проблем со входом ведомство рекомендует очистить кэш, отключить VPN-сервисы или сменить браузер, повторив попытку входа.