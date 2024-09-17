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Фильм-антифейк. Как снималась лента о трагедии на Ладоге - РИА Новости, 17.09.2024
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09:00 17.09.2024 (обновлено: 17:56 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/film-1973054023.html
Фильм-антифейк. Как снималась лента о трагедии на Ладоге
Фильм-антифейк. Как снималась лента о трагедии на Ладоге - РИА Новости, 17.09.2024
Фильм-антифейк. Как снималась лента о трагедии на Ладоге
Подводные археологи, кинодокументалисты и любители отечественной истории обсудили процесс создания фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти",... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:00
2024-09-17T17:56
сергей куликов
президентский фонд культурных инициатив
ладожское озеро
социальный навигатор
общество
орловская область
сн_образование
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Подводные археологи, кинодокументалисты и любители отечественной истории обсудили процесс создания фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти", предпремьерный специальный показ которого состоялся в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".Первыми зрителями ленты стали более 300 школьников и студентов. У большинства посмотревших лента "вызвала мурашки". По словам руководителя проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Орловской области Анны Тихоновой, "это уже победа".В центре повествования – уникальная находка дайверов Орловского клуба подводного плавания "Диво", сделанная два года назад. Найденное старинное судно представляет собой ценный археологический объект: уникальную капсулу времени, хранящую свидетельства героического прошлого, которое россияне должны оберегать и помнить, уверен генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", руководитель проекта Сергей Куликов."С каждым днем рождается все больше и больше фейков относительно нашей истории. Ее пытаются переписать, скажем так, в удобное для себя русло. Я думаю, что этот фильм – антифейк, антиложь и еще одно доказательство того героизма, тех усилий, того, как наш народ боролся", – подчеркнул Куликов.Говоря о значимости подобных документальных фильмов, заместитель директора ГТРК "Орел", член президиума Орловского регионального отделения Союза журналистов России Анна Боева отметила, что лента рассчитана в первую очередь на молодежную аудиторию."Любой документальный фильм, тем более на такие важные темы, пополняет фонд нашей исторической памяти и тех картин, которые должна увидеть прежде всего молодежь", – заявила Боева.С ней согласился автор сценария и режиссер фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Игорь Свеженцев. По его словам, для усиления эффекта от картины, ее центральным героем сделали молодого парня, с которым юным зрителям будет проще себя ассоциировать."Именно такие молодые моряки и защищали страну. Нам хотелось показать этот образ защитника, совершенно юного", – сообщил Свеженцев.Фильм основан на архивных документах, кинохронике, а также уникальных фото и видеоматериалах поисковой экспедиции российских дайверов. Эксклюзивные подводные съемки с применением современной аппаратуры, по словам создателей, позволят зрителю погрузиться в мрачные и загадочные глубины северного озера.Об особенностях видеосъемки на глубине рассказал подводный оператор проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Андрей Павлов."Технические сложности – это погода, глубина, температура воды. Вообще любые съемки на Ладоге доступны только для профессионалов. С психологической точки зрения очень непросто погрузиться в абсолютную черноту. Даже у опытных дайверов, которые впервые оказываются в таких условиях, адреналина выделяется гораздо больше, чем при встрече с акулами", – поделился своими впечатлениями оператор.О том, с какими еще психологическими трудностями столкнулись специалисты во время съемок фильма рассказал дайвер проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Павел Юдин. Для него проект стал личной историей: во время обороны Ленинграда погиб его дед."Я держу этот снаряд в руках и думаю, может быть, если бы это снаряд приехал, он бы вылетел из ствола пушки и убил бы фашиста, который убил моего деда", – рассказал о своих мыслях Юдин, отметив, что таких барж и грузовиков, не доехавших до места назначения, было миллионы и с каждым из них связана история героев, отдавших свою жизнь за мирное будущее потомков.Документальный фильм создан при поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив и приурочен к 80-летию снятия полной блокады Ленинграда.В презентации картины приняли участие студенты Института Пушкина, МПГУ, МГЛУ, РАНХИГС, МГПУ ИСПО им. Ушинского, Гуманитарно-правового колледжа МГПУ, а также ребята из Школы №1231 им. Поленова и Школы №548 "Царицыно".
https://sn.ria.ru/20240916/ladoga-1973028063.html
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сергей куликов, президентский фонд культурных инициатив, ладожское озеро, социальный навигатор, общество, орловская область, сн_образование
Сергей Куликов, Президентский фонд культурных инициатив, Ладожское озеро, Социальный навигатор, Общество, Орловская область, СН_Образование

Фильм-антифейк. Как снималась лента о трагедии на Ладоге

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкПредпремьерный показ документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Предпремьерный показ документального фильма Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Подводные археологи, кинодокументалисты и любители отечественной истории обсудили процесс создания фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти", предпремьерный специальный показ которого состоялся в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
Первыми зрителями ленты стали более 300 школьников и студентов. У большинства посмотревших лента "вызвала мурашки". По словам руководителя проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Орловской области Анны Тихоновой, "это уже победа".
Предпремьерный показ документального фильма Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Предпоказ документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти"
16 сентября, 17:29
В центре повествования – уникальная находка дайверов Орловского клуба подводного плавания "Диво", сделанная два года назад. Найденное старинное судно представляет собой ценный археологический объект: уникальную капсулу времени, хранящую свидетельства героического прошлого, которое россияне должны оберегать и помнить, уверен генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", руководитель проекта Сергей Куликов.
«
"С каждым днем рождается все больше и больше фейков относительно нашей истории. Ее пытаются переписать, скажем так, в удобное для себя русло. Я думаю, что этот фильм – антифейк, антиложь и еще одно доказательство того героизма, тех усилий, того, как наш народ боролся", – подчеркнул Куликов.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРуководитель проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Сергей Куликов на предпремьерном показе документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти"
Руководитель проекта Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти Сергей Куликов на предпремьерном показе документального фильма Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Руководитель проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Сергей Куликов на предпремьерном показе документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти"
Говоря о значимости подобных документальных фильмов, заместитель директора ГТРК "Орел", член президиума Орловского регионального отделения Союза журналистов России Анна Боева отметила, что лента рассчитана в первую очередь на молодежную аудиторию.
"Любой документальный фильм, тем более на такие важные темы, пополняет фонд нашей исторической памяти и тех картин, которые должна увидеть прежде всего молодежь", – заявила Боева.
© РИА Новости / Мария ДевахинаЗаместитель директора ГТРК "Орел", член президиума Орловского регионального отделения Союза журналистов России Анна Боева на предпремьерном показе документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Заместитель директора ГТРК Орел, член президиума Орловского регионального отделения Союза журналистов России Анна Боева на предпремьерном показе документального фильма Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Заместитель директора ГТРК "Орел", член президиума Орловского регионального отделения Союза журналистов России Анна Боева на предпремьерном показе документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
С ней согласился автор сценария и режиссер фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Игорь Свеженцев. По его словам, для усиления эффекта от картины, ее центральным героем сделали молодого парня, с которым юным зрителям будет проще себя ассоциировать.
"Именно такие молодые моряки и защищали страну. Нам хотелось показать этот образ защитника, совершенно юного", – сообщил Свеженцев.
© РИА Новости / Мария ДевахинаАвтор сценария и режиссер документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Игорь Свеженцев на предпремьерном показе документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Автор сценария и режиссер документального фильма Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти Игорь Свеженцев на предпремьерном показе документального фильма Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Автор сценария и режиссер документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Игорь Свеженцев на предпремьерном показе документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Фильм основан на архивных документах, кинохронике, а также уникальных фото и видеоматериалах поисковой экспедиции российских дайверов. Эксклюзивные подводные съемки с применением современной аппаратуры, по словам создателей, позволят зрителю погрузиться в мрачные и загадочные глубины северного озера.
Об особенностях видеосъемки на глубине рассказал подводный оператор проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Андрей Павлов.
«
"Технические сложности – это погода, глубина, температура воды. Вообще любые съемки на Ладоге доступны только для профессионалов. С психологической точки зрения очень непросто погрузиться в абсолютную черноту. Даже у опытных дайверов, которые впервые оказываются в таких условиях, адреналина выделяется гораздо больше, чем при встрече с акулами", – поделился своими впечатлениями оператор.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПодводный оператор проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Андрей Павлов
Подводный оператор проекта Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти Андрей Павлов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Подводный оператор проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Андрей Павлов
О том, с какими еще психологическими трудностями столкнулись специалисты во время съемок фильма рассказал дайвер проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Павел Юдин. Для него проект стал личной историей: во время обороны Ленинграда погиб его дед.
"Я держу этот снаряд в руках и думаю, может быть, если бы это снаряд приехал, он бы вылетел из ствола пушки и убил бы фашиста, который убил моего деда", – рассказал о своих мыслях Юдин, отметив, что таких барж и грузовиков, не доехавших до места назначения, было миллионы и с каждым из них связана история героев, отдавших свою жизнь за мирное будущее потомков.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДайвер проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Павел Юдин
Дайвер проекта Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти Павел Юдин - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Дайвер проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Павел Юдин
Документальный фильм создан при поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив и приурочен к 80-летию снятия полной блокады Ленинграда.
Оператор подводного телеуправляемого аппарата Николай Федотов исследует дно Ладожского озера на глубинах, превышающих возможности для погружений водолазов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Поиск вооруженным глазом. Ученые помогают искать колокола на дне Ладоги
25 мая, 09:00
В презентации картины приняли участие студенты Института Пушкина, МПГУ, МГЛУ, РАНХИГС, МГПУ ИСПО им. Ушинского, Гуманитарно-правового колледжа МГПУ, а также ребята из Школы №1231 им. Поленова и Школы №548 "Царицыно".
 
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