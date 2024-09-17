https://ria.ru/20240917/film-1973054023.html

Фильм-антифейк. Как снималась лента о трагедии на Ладоге

Фильм-антифейк. Как снималась лента о трагедии на Ладоге - РИА Новости, 17.09.2024

Фильм-антифейк. Как снималась лента о трагедии на Ладоге

Подводные археологи, кинодокументалисты и любители отечественной истории обсудили процесс создания фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти",... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:00

2024-09-17T09:00

2024-09-17T17:56

сергей куликов

президентский фонд культурных инициатив

ладожское озеро

социальный навигатор

общество

орловская область

сн_образование

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Подводные археологи, кинодокументалисты и любители отечественной истории обсудили процесс создания фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти", предпремьерный специальный показ которого состоялся в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".Первыми зрителями ленты стали более 300 школьников и студентов. У большинства посмотревших лента "вызвала мурашки". По словам руководителя проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Орловской области Анны Тихоновой, "это уже победа".В центре повествования – уникальная находка дайверов Орловского клуба подводного плавания "Диво", сделанная два года назад. Найденное старинное судно представляет собой ценный археологический объект: уникальную капсулу времени, хранящую свидетельства героического прошлого, которое россияне должны оберегать и помнить, уверен генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", руководитель проекта Сергей Куликов."С каждым днем рождается все больше и больше фейков относительно нашей истории. Ее пытаются переписать, скажем так, в удобное для себя русло. Я думаю, что этот фильм – антифейк, антиложь и еще одно доказательство того героизма, тех усилий, того, как наш народ боролся", – подчеркнул Куликов.Говоря о значимости подобных документальных фильмов, заместитель директора ГТРК "Орел", член президиума Орловского регионального отделения Союза журналистов России Анна Боева отметила, что лента рассчитана в первую очередь на молодежную аудиторию."Любой документальный фильм, тем более на такие важные темы, пополняет фонд нашей исторической памяти и тех картин, которые должна увидеть прежде всего молодежь", – заявила Боева.С ней согласился автор сценария и режиссер фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Игорь Свеженцев. По его словам, для усиления эффекта от картины, ее центральным героем сделали молодого парня, с которым юным зрителям будет проще себя ассоциировать."Именно такие молодые моряки и защищали страну. Нам хотелось показать этот образ защитника, совершенно юного", – сообщил Свеженцев.Фильм основан на архивных документах, кинохронике, а также уникальных фото и видеоматериалах поисковой экспедиции российских дайверов. Эксклюзивные подводные съемки с применением современной аппаратуры, по словам создателей, позволят зрителю погрузиться в мрачные и загадочные глубины северного озера.Об особенностях видеосъемки на глубине рассказал подводный оператор проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Андрей Павлов."Технические сложности – это погода, глубина, температура воды. Вообще любые съемки на Ладоге доступны только для профессионалов. С психологической точки зрения очень непросто погрузиться в абсолютную черноту. Даже у опытных дайверов, которые впервые оказываются в таких условиях, адреналина выделяется гораздо больше, чем при встрече с акулами", – поделился своими впечатлениями оператор.О том, с какими еще психологическими трудностями столкнулись специалисты во время съемок фильма рассказал дайвер проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" Павел Юдин. Для него проект стал личной историей: во время обороны Ленинграда погиб его дед."Я держу этот снаряд в руках и думаю, может быть, если бы это снаряд приехал, он бы вылетел из ствола пушки и убил бы фашиста, который убил моего деда", – рассказал о своих мыслях Юдин, отметив, что таких барж и грузовиков, не доехавших до места назначения, было миллионы и с каждым из них связана история героев, отдавших свою жизнь за мирное будущее потомков.Документальный фильм создан при поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив и приурочен к 80-летию снятия полной блокады Ленинграда.В презентации картины приняли участие студенты Института Пушкина, МПГУ, МГЛУ, РАНХИГС, МГПУ ИСПО им. Ушинского, Гуманитарно-правового колледжа МГПУ, а также ребята из Школы №1231 им. Поленова и Школы №548 "Царицыно".

https://sn.ria.ru/20240916/ladoga-1973028063.html

https://ria.ru/20240525/nauka-1948155086.html

ладожское озеро

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сергей куликов, президентский фонд культурных инициатив, ладожское озеро, социальный навигатор, общество, орловская область, сн_образование