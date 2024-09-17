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Россия и Таджикистан будут совместно бороться с дезинформацией - РИА Новости, 17.09.2024
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19:40 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/feyk-1973260352.html
Россия и Таджикистан будут совместно бороться с дезинформацией
Россия и Таджикистан будут совместно бороться с дезинформацией - РИА Новости, 17.09.2024
Россия и Таджикистан будут совместно бороться с дезинформацией
Таджикистан и Россия намерены совместно противодействовать распространению в медиапространстве дезинформации об отношениях двух стран, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:40
2024-09-17T19:40
россия
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Таджикистан и Россия намерены совместно противодействовать распространению в медиапространстве дезинформации об отношениях двух стран, сообщил РИА Новости глава департамента информации таджикского внешнеполитического ведомства Шохин Самади. По его словам, во вторник состоялись таджикско-российские межмидовские консультации на уровне руководителей профильных подразделений МИД обеих стран по вопросам информационного сопровождения внешнеполитической деятельности и работы со СМИ. "Таджикистан и Россия намерены совместно противодействовать распространению в медиапространстве двух стран дезинформации о России и Таджикистане, таджикско-российских связях, а также по тематике межнациональных отношений", - сказал Самади. "В ходе встречи состоялся содержательный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на дальнейшее укрепление координации в сфере информационной политики. Стороны также договорились усилить взаимодействие по созданию благоприятного фона на информационном пространстве и развитию взаимовыгодного сотрудничества в многосторонних форматах", - добавил он.
https://ria.ru/20240911/mvd-1972178277.html
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россия, таджикистан
Россия, Таджикистан
Россия и Таджикистан будут совместно бороться с дезинформацией

Россия и Таджикистан намерены совместно противодействовать фейкам в СМИ

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Таджикистан и Россия намерены совместно противодействовать распространению в медиапространстве дезинформации об отношениях двух стран, сообщил РИА Новости глава департамента информации таджикского внешнеполитического ведомства Шохин Самади.
По его словам, во вторник состоялись таджикско-российские межмидовские консультации на уровне руководителей профильных подразделений МИД обеих стран по вопросам информационного сопровождения внешнеполитической деятельности и работы со СМИ.
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"Таджикистан и Россия намерены совместно противодействовать распространению в медиапространстве двух стран дезинформации о России и Таджикистане, таджикско-российских связях, а также по тематике межнациональных отношений", - сказал Самади.
"В ходе встречи состоялся содержательный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на дальнейшее укрепление координации в сфере информационной политики. Стороны также договорились усилить взаимодействие по созданию благоприятного фона на информационном пространстве и развитию взаимовыгодного сотрудничества в многосторонних форматах", - добавил он.
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