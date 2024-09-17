https://ria.ru/20240917/fas-1973119491.html

ФАС выявила сговор в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"

ФАС выявила сговор в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" - РИА Новости, 17.09.2024

ФАС выявила сговор в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:34

2024-09-17T10:34

2024-09-17T10:34

россия

московская область (подмосковье)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные штрафы, сообщила служба. "ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" … В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы", - говорится в сообщении. Сговор был выявлен при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области. Признаки нарушения антимонопольного законодательства были замечены у ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и ООО "Нетворкс". Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Цена контракта составила 71,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240911/fas-1972166844.html

https://ria.ru/20240913/ozon-1972452870.html

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия