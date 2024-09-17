https://ria.ru/20240917/fas-1973119491.html
ФАС выявила сговор в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"
ФАС выявила сговор в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" - РИА Новости, 17.09.2024
ФАС выявила сговор в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:34
2024-09-17T10:34
2024-09-17T10:34
россия
московская область (подмосковье)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные штрафы, сообщила служба. "ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" … В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы", - говорится в сообщении. Сговор был выявлен при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области. Признаки нарушения антимонопольного законодательства были замечены у ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и ООО "Нетворкс". Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Цена контракта составила 71,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240911/fas-1972166844.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС выявила сговор в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"
ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"