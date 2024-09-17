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Конец вековой эпохи. Европу невольно подтолкнули к Москве - РИА Новости, 17.09.2024
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08:00 17.09.2024 (обновлено: 08:06 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/evropa-1973017393.html
Конец вековой эпохи. Европу невольно подтолкнули к Москве
Конец вековой эпохи. Европу невольно подтолкнули к Москве - РИА Новости, 17.09.2024
Конец вековой эпохи. Европу невольно подтолкнули к Москве
Отношения ЕС и Соединенных Штатов на грани больших перемен. В Европе беспокоятся, что главный союзник свернет присутствие на континенте, положив конец... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:00
2024-09-17T08:06
в мире
европа
сша
джо байден
евросоюз
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нато
политика
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Отношения ЕС и Соединенных Штатов на грани больших перемен. В Европе беспокоятся, что главный союзник свернет присутствие на континенте, положив конец многолетнему трансатлантическому партнерству. Смена политических приоритетов Вашингтона и Брюсселя ведет к новой конфронтации в западном лагере.На пороге враждыОстается меньше двух месяцев до голосования за нового хозяина Белого дома. Лидеры Европы замерли в ожидании, при этом западная пресса отмечает, что победа Трампа будет для них не самой хорошей новостью. Его дебаты с Харрис лишь увеличили беспокойство европейских дипломатов, поскольку бывший президент не отступает от намерений вести внешнюю политику, противоположную нынешней.Один из ключевых рисков — экономический. ЕС опасается роста американского протекционизма при Трампе. Политик также обещал вводить тарифы на импорт из любой страны, которая отказывается расплачиваться долларами. Таким образом, встречное стремление Европы увеличить экономическую роль в мире может настроить Брюссель и Вашингтон друг против друга.При этом один из европейских дипломатов отмечает: никто не знает точно, будет ли Харрис так же благожелательно относиться к Европе, как Джо Байден. Независимо от того, кто возглавит США, ЕС для повышения конкурентоспособности необходимо до 800 миллиардов евро, указано в докладе бывшего главы Европейского центробанка Марио Драги.Положения документа войдут в основу действий Еврокомиссии на ближайшие годы. Якобы это поможет уйти от низкой производительности и слабого роста, которые ставят Европу позади Соединенных Штатов. Под вопросом оказался поиск средств: заимствовать и углублять долговую яму страны — члены ЕС не хотят.Военная озабоченностьЕвропа не готова и к сокращению американского контингента. Так, в Германии, крупнейшей европейской экономике, военные базы в плачевном состоянии. Часть из них переоборудовали в гражданские организации: спортивные центры, дома престарелых и пенсионные фонды. Восстанавливать их за свой счет Берлин не собирается, притом что на США сейчас приходятся две трети военных расходов НАТО.Несмотря на то что в ЕС все больше осознают необходимость наращивания военного потенциала, европейцы по-прежнему в значительной степени зависят от разведки и технологий США. Позиция Трампа вполне однозначная: союзники обязаны вкладывать в собственные вооруженные силы два процента ВВП.Впрочем, не факт, что Харрис не предъявит аналогичных требований. Ранее президенты-демократы Барак Обама и Джо Байден также призывали членов альянса тратить больше на оборону. Просто действовали они более осмотрительно и не так резко, стараясь не создавать лишний повод для разногласий.Более того, как отмечают западные СМИ, демократы — не самый надежный для Европы партнер. В 2021-м Байден неожиданно последовал внешнеполитической линии Трампа и вывел войска из Афганистана. Как пишет Politico, в Европе это расценили как серьезный ущерб политическому и моральному авторитету Запада.Сейчас сразу несколько дипломатов НАТО заявили изданию Euroactiv, что в последние месяцы демократическая администрация постепенно переключила внимание на Китай и внутренние проблемы, снизив интерес к украинской повестке, которой так озабочены лидеры ЕС. Харрис в случае избрания продолжит заявлять о приверженности Европе, но, как и Трамп, может покинуть континент в силу непредвиденных обстоятельств.Шаг к эскалацииС уходом Байдена Запад прощается с политиками эпохи окончания холодной войны, которые рассматривали трансатлантическое партнерство как "полурелигиозную догму". Поколение Харрис мыслит иначе. Например, она может обратить внимание Белого дома на внутренние проблемы в ущерб поддержке союзников. Это будет тревожным сигналом для Европы."Европейские политики понимают: независимо от того, кто станет следующим президентом США, это будет уже не Байден. Те, кто правят в европейских странах, конечно, не его ставленники, но понятные ему люди, которых он называл союзниками. А захочет ли их считать таковыми другой президент? Опасаясь этого, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, например, старается подобрать такой состав Еврокомиссии, который был бы приемлем для любого американского лидера", — отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что при Харрис подход Вашингтона к Европе вряд ли изменится. "Она — несамостоятельная фигура. Политика администрации Байдена, частью которой она является, будет продолжена. Показательно, что какие бы заявления Харрис ни делала на протяжении последних двух месяцев, они всегда шли в рамках генеральной линии Белого дома", — обращает внимание аналитик.Главным приоритетом во внешней политике для возможной администрации Харрис останутся Украина и нанесение России стратегического поражения. На втором месте будет Ближний и Средний Восток. И только после — Китай и Индо-Тихоокеанский регион."Одобренный в апреле конгрессом запрос Байдена на новые внешнеполитические расходы это показал. На Украину дали 60 миллиардов долларов, на Ближний и Средний Восток — 26. На Тайвань и других азиатских союзников выделили всего два, на противостояние Китаю — восемь. Так что перемен здесь не ждать не стоит", — говорит Васильев.По словам политолога, в случае победы Харрис станет не столько избранным, сколько "договоренным" президентом. Поэтому есть определенные аспекты, которые она не будет менять. Байден "передал ей эстафету", чтобы продолжить работу на украинском направлении. Учитывая ее неопытность, шаги в сторону эскалации не исключены.
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в мире, европа, сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, нато, политика
В мире, Европа, США, Джо Байден, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Политика
Конец вековой эпохи. Европу невольно подтолкнули к Москве

Политолог Оленченко: Европа опасается, что США перестанут считать ее союзником

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожие у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Отношения ЕС и Соединенных Штатов на грани больших перемен. В Европе беспокоятся, что главный союзник свернет присутствие на континенте, положив конец многолетнему трансатлантическому партнерству. Смена политических приоритетов Вашингтона и Брюсселя ведет к новой конфронтации в западном лагере.

На пороге вражды

Остается меньше двух месяцев до голосования за нового хозяина Белого дома. Лидеры Европы замерли в ожидании, при этом западная пресса отмечает, что победа Трампа будет для них не самой хорошей новостью. Его дебаты с Харрис лишь увеличили беспокойство европейских дипломатов, поскольку бывший президент не отступает от намерений вести внешнюю политику, противоположную нынешней.
© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Один из ключевых рисков — экономический. ЕС опасается роста американского протекционизма при Трампе. Политик также обещал вводить тарифы на импорт из любой страны, которая отказывается расплачиваться долларами. Таким образом, встречное стремление Европы увеличить экономическую роль в мире может настроить Брюссель и Вашингтон друг против друга.
При этом один из европейских дипломатов отмечает: никто не знает точно, будет ли Харрис так же благожелательно относиться к Европе, как Джо Байден. Независимо от того, кто возглавит США, ЕС для повышения конкурентоспособности необходимо до 800 миллиардов евро, указано в докладе бывшего главы Европейского центробанка Марио Драги.
Положения документа войдут в основу действий Еврокомиссии на ближайшие годы. Якобы это поможет уйти от низкой производительности и слабого роста, которые ставят Европу позади Соединенных Штатов. Под вопросом оказался поиск средств: заимствовать и углублять долговую яму страны — члены ЕС не хотят.

Военная озабоченность

Европа не готова и к сокращению американского контингента. Так, в Германии, крупнейшей европейской экономике, военные базы в плачевном состоянии. Часть из них переоборудовали в гражданские организации: спортивные центры, дома престарелых и пенсионные фонды. Восстанавливать их за свой счет Берлин не собирается, притом что на США сейчас приходятся две трети военных расходов НАТО.
© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера
Несмотря на то что в ЕС все больше осознают необходимость наращивания военного потенциала, европейцы по-прежнему в значительной степени зависят от разведки и технологий США. Позиция Трампа вполне однозначная: союзники обязаны вкладывать в собственные вооруженные силы два процента ВВП.
Впрочем, не факт, что Харрис не предъявит аналогичных требований. Ранее президенты-демократы Барак Обама и Джо Байден также призывали членов альянса тратить больше на оборону. Просто действовали они более осмотрительно и не так резко, стараясь не создавать лишний повод для разногласий.
Более того, как отмечают западные СМИ, демократы — не самый надежный для Европы партнер. В 2021-м Байден неожиданно последовал внешнеполитической линии Трампа и вывел войска из Афганистана. Как пишет Politico, в Европе это расценили как серьезный ущерб политическому и моральному авторитету Запада.
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама
Сейчас сразу несколько дипломатов НАТО заявили изданию Euroactiv, что в последние месяцы демократическая администрация постепенно переключила внимание на Китай и внутренние проблемы, снизив интерес к украинской повестке, которой так озабочены лидеры ЕС. Харрис в случае избрания продолжит заявлять о приверженности Европе, но, как и Трамп, может покинуть континент в силу непредвиденных обстоятельств.

Шаг к эскалации

С уходом Байдена Запад прощается с политиками эпохи окончания холодной войны, которые рассматривали трансатлантическое партнерство как "полурелигиозную догму". Поколение Харрис мыслит иначе. Например, она может обратить внимание Белого дома на внутренние проблемы в ущерб поддержке союзников. Это будет тревожным сигналом для Европы.
"Европейские политики понимают: независимо от того, кто станет следующим президентом США, это будет уже не Байден. Те, кто правят в европейских странах, конечно, не его ставленники, но понятные ему люди, которых он называл союзниками. А захочет ли их считать таковыми другой президент? Опасаясь этого, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, например, старается подобрать такой состав Еврокомиссии, который был бы приемлем для любого американского лидера", — отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что при Харрис подход Вашингтона к Европе вряд ли изменится. "Она — несамостоятельная фигура. Политика администрации Байдена, частью которой она является, будет продолжена. Показательно, что какие бы заявления Харрис ни делала на протяжении последних двух месяцев, они всегда шли в рамках генеральной линии Белого дома", — обращает внимание аналитик.
Главным приоритетом во внешней политике для возможной администрации Харрис останутся Украина и нанесение России стратегического поражения. На втором месте будет Ближний и Средний Восток. И только после — Китай и Индо-Тихоокеанский регион.
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
"Одобренный в апреле конгрессом запрос Байдена на новые внешнеполитические расходы это показал. На Украину дали 60 миллиардов долларов, на Ближний и Средний Восток — 26. На Тайвань и других азиатских союзников выделили всего два, на противостояние Китаю — восемь. Так что перемен здесь не ждать не стоит", — говорит Васильев.
По словам политолога, в случае победы Харрис станет не столько избранным, сколько "договоренным" президентом. Поэтому есть определенные аспекты, которые она не будет менять. Байден "передал ей эстафету", чтобы продолжить работу на украинском направлении. Учитывая ее неопытность, шаги в сторону эскалации не исключены.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Шаг навстречу поражению. Ключевой союзник Киева оказался под двойным ударом
13 сентября, 08:00
 
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