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Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 17.09.2024 (обновлено: 18:48 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/estoniya-1973211167.html
Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины
Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины - РИА Новости, 17.09.2024
Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины
Президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:42
2024-09-17T18:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
алар карис
владимир путин
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины. Журналист телерадиовещательной компании ERR спросил Кариса о том, что делать с усталостью, которая наблюдается на Западе от конфликта на Украине. "Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно как и те, кто в тылу, и те, для кого (конфликт на Украине. — Прим. ред.) далеко", — приводит ERR слова Кариса. При этом президент Эстонии добавил, что в настоящее время не видит смысла в мирных переговорах между Киевом и Москвой. По его мнению, поддержки Киева со стороны стран Запада сейчас недостаточно, чтобы обсуждать прекращение огня. Президент России Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить. Пресс-секретарь президента России ранее уточнял, что Путин не отвергает возможности переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД России, саммит был провальным. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20240824/vengriya-1968188211.html
https://ria.ru/20240816/britantsy-1966519333.html
https://radiosputnik.ru/20240805/vsu-1964266322.html
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россия, украина, киев, алар карис, владимир путин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Алар Карис, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины

Президент Эстонии Карис заявил, что на Западе устали от поддержки Украины

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины.
Журналист телерадиовещательной компании ERR спросил Кариса о том, что делать с усталостью, которая наблюдается на Западе от конфликта на Украине.
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"Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно как и те, кто в тылу, и те, для кого (конфликт на Украине. — Прим. ред.) далеко", — приводит ERR слова Кариса.
При этом президент Эстонии добавил, что в настоящее время не видит смысла в мирных переговорах между Киевом и Москвой. По его мнению, поддержки Киева со стороны стран Запада сейчас недостаточно, чтобы обсуждать прекращение огня.
Президент России Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
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Пресс-секретарь президента России ранее уточнял, что Путин не отвергает возможности переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД России, саммит был провальным.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевАлар КарисВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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