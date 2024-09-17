https://ria.ru/20240917/estoniya-1973211167.html

Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины

Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины - РИА Новости, 17.09.2024

Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины

Президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:42

2024-09-17T16:42

2024-09-17T18:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

алар карис

владимир путин

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_0:96:3192:1892_1920x0_80_0_0_cef69708ca4ffc3de87c1b5e129312b2.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины. Журналист телерадиовещательной компании ERR спросил Кариса о том, что делать с усталостью, которая наблюдается на Западе от конфликта на Украине. "Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно как и те, кто в тылу, и те, для кого (конфликт на Украине. — Прим. ред.) далеко", — приводит ERR слова Кариса. При этом президент Эстонии добавил, что в настоящее время не видит смысла в мирных переговорах между Киевом и Москвой. По его мнению, поддержки Киева со стороны стран Запада сейчас недостаточно, чтобы обсуждать прекращение огня. Президент России Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить. Пресс-секретарь президента России ранее уточнял, что Путин не отвергает возможности переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД России, саммит был провальным. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20240824/vengriya-1968188211.html

https://ria.ru/20240816/britantsy-1966519333.html

https://radiosputnik.ru/20240805/vsu-1964266322.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, алар карис, владимир путин, сергей лавров, нато