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Эксперт предположил, как произошла детонация пейджеров в Ливане
Эксперт предположил, как произошла детонация пейджеров в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024
Эксперт предположил, как произошла детонация пейджеров в Ливане
Одновременная детонация пейджеров ливанского движения "Хезболла", скорее всего, была осуществлена с помощью их перенастройки на одну частоту, заявил РИА Новости РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:49
2024-09-17T21:49
2024-09-17T21:49
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ливан
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Одновременная детонация пейджеров ливанского движения "Хезболла", скорее всего, была осуществлена с помощью их перенастройки на одну частоту, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю. Ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли, заявил во вторник министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд. "Есть вероятность, что на пейджеры отправили сообщения, настроив их на единую частоту. Далее началось отслеживание этих пейджеров на одной частоте, после чего по команде из центра врага их батареи одновременно нагрели, после чего они взорвались", - сказал РИА Новости эксперт. Ранее МИД Ливана заявил, что причиной детонации пейджеров в разных районах Ливана стала кибератака со стороны Израиля. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Эксперт предположил, как произошла детонация пейджеров в Ливане
Эксперт: пейджеры в Ливане могли перенастроить для одновременного взрыва