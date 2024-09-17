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Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 17.09.2024
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17:15 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/energodar-1973223208.html
Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре
Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 17.09.2024
Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре
Прилетов на территорию Запорожской АЭС не было, велся обстрел Энергодара в Запорожской области, опасность повторных прилетов по городу сохраняется, сообщила РИА РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:15
2024-09-17T17:15
жкх
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Прилетов на территорию Запорожской АЭС не было, велся обстрел Энергодара в Запорожской области, опасность повторных прилетов по городу сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Аварийное отключение электричества произошло во вторник в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. "Прилеты были в городе (Энергодаре - ред.). Пока сохраняется угроза повторных (прилетов - ред.). На станции все в порядке", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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энергодар
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жкх, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины
ЖКХ, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре

ЗАЭС: прилетов на территорию станции не было, ВСУ обстреливали Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Прилетов на территорию Запорожской АЭС не было, велся обстрел Энергодара в Запорожской области, опасность повторных прилетов по городу сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Аварийное отключение электричества произошло во вторник в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.
«
"Прилеты были в городе (Энергодаре - ред.). Пока сохраняется угроза повторных (прилетов - ред.). На станции все в порядке", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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ЖКХЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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