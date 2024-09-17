https://ria.ru/20240917/energodar-1973223208.html

Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре

Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 17.09.2024

Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре

Прилетов на территорию Запорожской АЭС не было, велся обстрел Энергодара в Запорожской области, опасность повторных прилетов по городу сохраняется, сообщила РИА РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:15

2024-09-17T17:15

2024-09-17T17:15

жкх

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Прилетов на территорию Запорожской АЭС не было, велся обстрел Энергодара в Запорожской области, опасность повторных прилетов по городу сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Аварийное отключение электричества произошло во вторник в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. "Прилеты были в городе (Энергодаре - ред.). Пока сохраняется угроза повторных (прилетов - ред.). На станции все в порядке", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240619/podstantsiya-1954113813.html

энергодар

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины