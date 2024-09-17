Прилетов на территорию ЗАЭС не было, заявили в Энергодаре
ЗАЭС: прилетов на территорию станции не было, ВСУ обстреливали Энергодар
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Прилетов на территорию Запорожской АЭС не было, велся обстрел Энергодара в Запорожской области, опасность повторных прилетов по городу сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Аварийное отключение электричества произошло во вторник в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.
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"Прилеты были в городе (Энергодаре - ред.). Пока сохраняется угроза повторных (прилетов - ред.). На станции все в порядке", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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