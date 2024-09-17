https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
Детонации пейджеров в Ливане, вероятно, были вызваны вредоносными сообщениями, которые использовали уязвимости в программном обеспечении аппаратов чтобы вызвать РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:36
2024-09-17T19:36
2024-09-17T20:42
в мире
технологии
ливан
бейрут
хезболла
samsung
детонация сотен пейджеров в ливане
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973276262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_185b52c3df47485cccac2392f17a6c45.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Детонации пейджеров в Ливане, вероятно, были вызваны вредоносными сообщениями, которые использовали уязвимости в программном обеспечении аппаратов чтобы вызвать их перегрев и последующую детонацию их аккумуляторов, рассказал РИА Новости ливанский эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи. Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что в результате детонации пейджеров ранения получили сотни граждан в разных районах Ливана. По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены раненными. "Есть два варианта: либо устройства из определенной партии были предварительно взломаны перед их поставкой в Ливан с целью создания уязвимости, которая впоследствии была активирована определенным сообщением, или же у них была информация о марке и модели устройств, используемых "Хезболлах", что облегчило бы создание сообщения, которое заставило бы программное обеспечение устройств перегреть аппаратное оборудование после получения сообщения... Это наиболее вероятный сценарий", - сказал Сехнауи. По мнению эксперта, детонация пейджеров могла быть вызвана взрывом аккумуляторов, спровоцированного перегревом устройства после получения на него вредоносного сообщения. В этом ключе эксперт указал на ряд похожих случаев, которые ранее происходили со смартфонами разных моделей. "Мы знаем из ряда инцидентов с смартфонами Samsung несколько лет назад, что аккумуляторы могут взрываться. Мы также знаем, что текстовое сообщение, содержащее определенную строку текста, могло вызвать аварийный сбой iPhone… Они, по сути, отправили пейджерам приказ через сообщение, чтобы вызвать перегрев. Когда это произошло, аккумулятор взрывался, поскольку пейджеры не имеют защитных мер, присутствующих в современных смартфонах, которые в случае перегрева выключаются", - добавил Сехнауи. Ранее во вторник ливанское национальное агентство NNA сообщило, что десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств.
https://ria.ru/20240917/livan-1973228681.html
https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html
ливан
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973276262_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d495c97ca9273bd665160954fe70048d.jpg
Эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи о детонации пейджеров в Ливане
Детонации пейджеров в Ливане, вероятно, вызваны вредоносными сообщениями, рассказал РИА Новости ливанский эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи. Либо устройства... были предварительно взломаны перед их поставкой в Ливан с целью создания уязвимости, которая впоследствии была активирована... или же у них была информация о марке и модели устройств, используемых "Хезболлах", что облегчило создание сообщения, которое заставило бы программное обеспечение устройств перегреть аппаратное оборудование. Как ранее сообщил минздрав Ливана, более 2,8 тыс человек ранены в результате детонации пейджеров в стране. Больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.
2024-09-17T19:36
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, ливан, бейрут, хезболла, samsung, детонация сотен пейджеров в ливане, происшествия
В мире, Технологии, Ливан, Бейрут, Хезболла, Samsung, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Происшествия
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
Эксперт Сехнауи: детонации пейджеров в Ливане вызваны вредоносными сообщениями