Эксперт назвал причины рекордного роста зарплат в России
Аналитик БКФ Осадчий: рекордный рост зарплат может продолжиться и в 2025 году
© iStock.com / Evgeniia OzerkinaСтопка денежных купюр
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Стопка денежных купюр . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Рекордный рост зарплат в России в 2024 году, который вызван дефицитом рабочей силы, ростом государственных расходов и бумом жилищного строительства, может продолжиться и в 2025 году, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В сентябрьском макроэкономическом опросе Банка России отмечается, что в 2024 году ожидается рекордное с 2008 года повышение номинальных зарплат - на 16%, однако уже в 2025 году рост замедлится до 9%.
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"Рекордный рост зарплат в 2024 году вызван дефицитом рабочей силы, ростом государственных расходов и бумом жилищного строительства, возникшим из-за программ ипотеки с господдержкой", - считает эксперт.
Осадчий отмечает, что строительный бум может прекратиться из-за завершения программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, "однако первые два фактора могут способствовать сохранению тенденции быстрого роста зарплат и в 2025 году". Но поскольку увеличение зарплат не сопровождается соответствующим повышением производительности труда, основным следствием роста зарплат является ускорение инфляции.
По мнению аналитика, ЦБ ожидает охлаждения экономики в 2025 году в первую очередь, из-за ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), и, соответственно, ослабления спроса. "Однако следует напомнить, что в августе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту ДКП на 2025-2027 годы отметил, что в российской экономике возросла доля, которая "в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике". Эффективность ДКП снижается по мере роста госрасходов",- заключил Осадчий.
По данным Росстата, реальные заработные платы выросли в 2023 году на 8,2%. Минэкономразвития РФ ожидает, что в текущем году они вырастут на 9,2%, а в следующем их рост замедлится до 7%.
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