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Эксперт назвал причины рекордного роста зарплат в России - РИА Новости, 17.09.2024
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17:23 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973222717.html
Эксперт назвал причины рекордного роста зарплат в России
Эксперт назвал причины рекордного роста зарплат в России - РИА Новости, 17.09.2024
Эксперт назвал причины рекордного роста зарплат в России
Рекордный рост зарплат в России в 2024 году, который вызван дефицитом рабочей силы, ростом государственных расходов и бумом жилищного строительства, может... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:23
2024-09-17T17:23
экономика
россия
максим осадчий
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Рекордный рост зарплат в России в 2024 году, который вызван дефицитом рабочей силы, ростом государственных расходов и бумом жилищного строительства, может продолжиться и в 2025 году, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В сентябрьском макроэкономическом опросе Банка России отмечается, что в 2024 году ожидается рекордное с 2008 года повышение номинальных зарплат - на 16%, однако уже в 2025 году рост замедлится до 9%. "Рекордный рост зарплат в 2024 году вызван дефицитом рабочей силы, ростом государственных расходов и бумом жилищного строительства, возникшим из-за программ ипотеки с господдержкой", - считает эксперт. Осадчий отмечает, что строительный бум может прекратиться из-за завершения программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, "однако первые два фактора могут способствовать сохранению тенденции быстрого роста зарплат и в 2025 году". Но поскольку увеличение зарплат не сопровождается соответствующим повышением производительности труда, основным следствием роста зарплат является ускорение инфляции. По мнению аналитика, ЦБ ожидает охлаждения экономики в 2025 году в первую очередь, из-за ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), и, соответственно, ослабления спроса. "Однако следует напомнить, что в августе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту ДКП на 2025-2027 годы отметил, что в российской экономике возросла доля, которая "в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике". Эффективность ДКП снижается по мере роста госрасходов",- заключил Осадчий. По данным Росстата, реальные заработные платы выросли в 2023 году на 8,2%. Минэкономразвития РФ ожидает, что в текущем году они вырастут на 9,2%, а в следующем их рост замедлится до 7%.
https://ria.ru/20240805/ipoteka-1964283653.html
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экономика, россия, максим осадчий, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Осадчий, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Эксперт назвал причины рекордного роста зарплат в России

Аналитик БКФ Осадчий: рекордный рост зарплат может продолжиться и в 2025 году

© iStock.com / Evgeniia OzerkinaСтопка денежных купюр
Стопка денежных купюр - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Рекордный рост зарплат в России в 2024 году, который вызван дефицитом рабочей силы, ростом государственных расходов и бумом жилищного строительства, может продолжиться и в 2025 году, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В сентябрьском макроэкономическом опросе Банка России отмечается, что в 2024 году ожидается рекордное с 2008 года повышение номинальных зарплат - на 16%, однако уже в 2025 году рост замедлится до 9%.
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"Рекордный рост зарплат в 2024 году вызван дефицитом рабочей силы, ростом государственных расходов и бумом жилищного строительства, возникшим из-за программ ипотеки с господдержкой", - считает эксперт.
Осадчий отмечает, что строительный бум может прекратиться из-за завершения программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, "однако первые два фактора могут способствовать сохранению тенденции быстрого роста зарплат и в 2025 году". Но поскольку увеличение зарплат не сопровождается соответствующим повышением производительности труда, основным следствием роста зарплат является ускорение инфляции.
По мнению аналитика, ЦБ ожидает охлаждения экономики в 2025 году в первую очередь, из-за ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), и, соответственно, ослабления спроса. "Однако следует напомнить, что в августе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту ДКП на 2025-2027 годы отметил, что в российской экономике возросла доля, которая "в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике". Эффективность ДКП снижается по мере роста госрасходов",- заключил Осадчий.
По данным Росстата, реальные заработные платы выросли в 2023 году на 8,2%. Минэкономразвития РФ ожидает, что в текущем году они вырастут на 9,2%, а в следующем их рост замедлится до 7%.
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ЭкономикаРоссияМаксим ОсадчийАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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