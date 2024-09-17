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Эксперт призвал срочно изменить модель обращения с лесами - РИА Новости, 17.09.2024
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15:18 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973194173.html
Эксперт призвал срочно изменить модель обращения с лесами
Эксперт призвал срочно изменить модель обращения с лесами - РИА Новости, 17.09.2024
Эксперт призвал срочно изменить модель обращения с лесами
Человечеству необходимо поменять модель обращения с лесами, чтобы не потерять большую часть из них, древесина должна выращиваться, а не добываться как нефть или РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:18
2024-09-17T15:18
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Человечеству необходимо поменять модель обращения с лесами, чтобы не потерять большую часть из них, древесина должна выращиваться, а не добываться как нефть или газ, заявил руководитель лесной программы ассоциации "Охрана природы" Алексей Ярошенко на форуме Ecumene. "Глобальное потребление древесины растет примерно на 1 процент в год... Нет никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия это потребление будет расти, вырастет глобально с нынешних 4 миллиардов кубометров до 6 миллиардов к концу века, и если останется та же модель использования лесов, которая преобладает сейчас и в России, и глобально, когда лес используется как природное месторождение бревен, не выращивается специально, а добывается по аналогии с нефтью, газом и так далее, то мы точно потеряем большую часть наших лесов, по крайне мере, почти все продуктивные леса", - сказал Ярошенко. Он заявил, что человечеству необходимо в ближайшее время поменять модель обращения с лесами так, чтобы древесина для нужд человечества выращивалась специально. Форум Ecumene — площадка для обсуждения ключевых проблем долгосрочного устойчивого развития мировой экономики, выработки новых подходов к реализации основных задач Парижского соглашения по климату. Результаты работы форума ежегодно презентуются в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом году она пройдет в Баку в ноябре.
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Эксперт призвал срочно изменить модель обращения с лесами

Ярошенко: мы должны изменить модель обращения с лесами, чтобы не потерять их

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесопогрузчик перемещает бревна со склада круглой древесины
Лесопогрузчик перемещает бревна со склада круглой древесины - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесопогрузчик перемещает бревна со склада круглой древесины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Человечеству необходимо поменять модель обращения с лесами, чтобы не потерять большую часть из них, древесина должна выращиваться, а не добываться как нефть или газ, заявил руководитель лесной программы ассоциации "Охрана природы" Алексей Ярошенко на форуме Ecumene.
"Глобальное потребление древесины растет примерно на 1 процент в год... Нет никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия это потребление будет расти, вырастет глобально с нынешних 4 миллиардов кубометров до 6 миллиардов к концу века, и если останется та же модель использования лесов, которая преобладает сейчас и в России, и глобально, когда лес используется как природное месторождение бревен, не выращивается специально, а добывается по аналогии с нефтью, газом и так далее, то мы точно потеряем большую часть наших лесов, по крайне мере, почти все продуктивные леса", - сказал Ярошенко.
Он заявил, что человечеству необходимо в ближайшее время поменять модель обращения с лесами так, чтобы древесина для нужд человечества выращивалась специально.
Форум Ecumene — площадка для обсуждения ключевых проблем долгосрочного устойчивого развития мировой экономики, выработки новых подходов к реализации основных задач Парижского соглашения по климату. Результаты работы форума ежегодно презентуются в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом году она пройдет в Баку в ноябре.
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