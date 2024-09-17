Рейтинг@Mail.ru
Экспорт российской рыбы должен достичь нескольких миллиардов долларов - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 17.09.2024 (обновлено: 15:30 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ekonomika-1973190425.html
Экспорт российской рыбы должен достичь нескольких миллиардов долларов
Экспорт российской рыбы должен достичь нескольких миллиардов долларов - РИА Новости, 17.09.2024
Экспорт российской рыбы должен достичь нескольких миллиардов долларов
Экспорт российской рыбной продукции к 2030 году должен достичь 7-8 миллиардов долларов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на слова заместителя руководителя... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:11
2024-09-17T15:30
экономика
россия
александра яковлева
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598150235_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_d6ad15ec5b49b034dc238e63f2f89c21.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экспорт российской рыбной продукции к 2030 году должен достичь 7-8 миллиардов долларов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Александра Яковлева. "К 2030 году мы должны увеличить стоимость экспорта до 7-8 миллиардов долларов, и это можно сделать, увеличив на 10% вывоз переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Пусть даже при этом снизится экспорт сырой рыбы, но добавленную стоимость мы должны оставлять в нашей стране", - приводятся в сообщении слова Яковлева в рамках круглого стола "Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции". В ведомстве отмечают, что в этом году впервые за последние время появилась реальная перспектива снижения как объемов, так и доходов от экспорта. Так, за первое полугодие 2024 года экспорт упал на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а финансовые показатели снизились на 13%. Главной причиной такого снижения участники круглого стола назвали санкционное давление западных стран, которое серьезно ограничивает продажи. Отмечается, что на этом фоне очень важна помощь государства, поскольку экспорт рыбопродукции является одной из важнейших составляющих в правительственном проекте "Экспорт АПК". Одним из основных вариантов бизнес считает отмену экспортной пошлины, которая в зависимости от стоимости продукции составляет от 4 до 7%, говорится в сообщении. В ведомстве напоминают, что для балансировки ситуации на внешних рынках и объема вылова регулятором внесены изменения в отраслевой закон, который позволяет компаниям самим определять общедопустимый улов (ОДУ) в тех зонах рыболовства, где Россия сама может определять ОДУ для своих рыбаков. Также важным вопросом является сокращения времени и трудоемкости при получении необходимых документов для экспорта, подчеркнул Яковлев. Сегодня их необходимо получить от 15 до 25.
https://ria.ru/20240720/ryba-1960873805.html
https://ria.ru/20240425/ryba-1942177223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598150235_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_a7aaa2a4052806766dfcc2008521b034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александра яковлева, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Александра Яковлева, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Экспорт российской рыбы должен достичь нескольких миллиардов долларов

Яковлев: экспорт рыбы к 2030 году должен достичь семи-восьми миллиардов долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРыбные консервы на прилавке во время фестиваля "Рыбная неделя" в Москве
Рыбные консервы на прилавке во время фестиваля Рыбная неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рыбные консервы на прилавке во время фестиваля "Рыбная неделя" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экспорт российской рыбной продукции к 2030 году должен достичь 7-8 миллиардов долларов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Александра Яковлева.
"К 2030 году мы должны увеличить стоимость экспорта до 7-8 миллиардов долларов, и это можно сделать, увеличив на 10% вывоз переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Пусть даже при этом снизится экспорт сырой рыбы, но добавленную стоимость мы должны оставлять в нашей стране", - приводятся в сообщении слова Яковлева в рамках круглого стола "Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции".
Работница на линии обработки минтая - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Евросоюз увеличил закупки рыбы из России до максимума с начала года
20 июля, 08:09
В ведомстве отмечают, что в этом году впервые за последние время появилась реальная перспектива снижения как объемов, так и доходов от экспорта. Так, за первое полугодие 2024 года экспорт упал на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а финансовые показатели снизились на 13%. Главной причиной такого снижения участники круглого стола назвали санкционное давление западных стран, которое серьезно ограничивает продажи.
Отмечается, что на этом фоне очень важна помощь государства, поскольку экспорт рыбопродукции является одной из важнейших составляющих в правительственном проекте "Экспорт АПК".
Одним из основных вариантов бизнес считает отмену экспортной пошлины, которая в зависимости от стоимости продукции составляет от 4 до 7%, говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что для балансировки ситуации на внешних рынках и объема вылова регулятором внесены изменения в отраслевой закон, который позволяет компаниям самим определять общедопустимый улов (ОДУ) в тех зонах рыболовства, где Россия сама может определять ОДУ для своих рыбаков.
Также важным вопросом является сокращения времени и трудоемкости при получении необходимых документов для экспорта, подчеркнул Яковлев. Сегодня их необходимо получить от 15 до 25.
Рыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год
25 апреля, 04:55
 
ЭкономикаРоссияАлександра ЯковлеваФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала