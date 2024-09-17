https://ria.ru/20240917/ekonomika-1973152500.html

В ЦБ исключили смягчение монетарной политики в ближайшее время

В ЦБ исключили смягчение монетарной политики в ближайшее время - РИА Новости, 17.09.2024

В ЦБ исключили смягчение монетарной политики в ближайшее время

Банк России может перейти к смягчению своей политики, как это было в 2020 году, лишь при целом ряде условий, которых нет, и потому такое смягчение на повестке... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:52

2024-09-17T12:52

2024-09-17T12:58

экономика

россия

алексей заботкин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России может перейти к смягчению своей политики, как это было в 2020 году, лишь при целом ряде условий, которых нет, и потому такое смягчение на повестке дня не стоит, сказал журналистам заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах форума Capital Markets. "Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали, например, в 2020 году во время значительных рисков переохлаждения экономики", - сказал он. "Но сейчас это на повестке дня не стоит", - добавил Заботкин. "Пока экономика находится в состоянии перегрева, и наша задача вернуть инфляцию к цели в следующем году", - подчеркнул зампред ЦБ. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, для возврата инфляции к 4% в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%.

https://ria.ru/20240913/stavka-1972603003.html

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экономика, россия, алексей заботкин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)