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Еврокомиссия не выделит требуемые Венгрией два миллиарда евро - РИА Новости, 17.09.2024
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10:20 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ek-1973116360.html
Еврокомиссия не выделит требуемые Венгрией два миллиарда евро
Еврокомиссия не выделит требуемые Венгрией два миллиарда евро - РИА Новости, 17.09.2024
Еврокомиссия не выделит требуемые Венгрией два миллиарда евро
Еврокомиссия отвергает утверждения Венгрии о том, что Брюссель задолжал Будапешту два миллиарда евро за охрану внешних границ Евросоюза, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:20
2024-09-17T10:20
в мире
венгрия
будапешт
брюссель
виктор орбан
джордж сорос
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Еврокомиссия отвергает утверждения Венгрии о том, что Брюссель задолжал Будапешту два миллиарда евро за охрану внешних границ Евросоюза, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. "Нет, Еврокомиссия не должна Венгрии два миллиарда евро", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что государства-члены ЕС могут получать средства на эти цели из европейского бюджета на общих основаниях, при этом распределение финансов осуществляется по установленным правилам. "В рамках финансирования расходов, связанных с внутренними делами, средства выделяются каждому государству в соответствии с установленными правилами. О дополнительных ассигнованиях официально сообщается государствам", - указал представитель Еврокомиссии. В Еврокомиссии подчеркнули, что финансирование из бюджета ЕС по статье "внутренние дела" ограничено и должно дополняться средствами из национальных бюджетов самих государств-членов Евросоюза. "Еврокомиссия по-прежнему намерена обеспечивать использование всех бюджетных средств ЕС в соответствии с установленными правилами", - заключил собеседник агентства. Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия потратила на охрану внешней европейской границы ЕС сумму, эквивалентную двум миллиардам евро, и рассчитывает хотя бы на частичное возмещение со стороны ЕС. Будапешт, по его словам, готов подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Венгрии расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов. Он добавил, что Венгрия по-прежнему не пропускает нелегальных мигрантов через южную границу, которая является также внешней границей ЕС, а тем, кто получает убежище в соответствии с правилами сообщества, готова предоставить "бесплатный билет в один конец до Брюсселя". По словам Гуйяша, если страны ЕС не озаботятся "эффективной охраной внешних границ", а вместо этого будут вводить погранконтроль на внутренних границах, как сделала Германия, то "Шенген развалится". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя заявления Будапешта, отмечала, что реализация обещания отправлять беженцев в Брюссель "была бы нарушением законов ЕС". Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. Меры вступили в силу в понедельник. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
https://ria.ru/20240906/visa-1971190776.html
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в мире, венгрия, будапешт, брюссель, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Еврокомиссия не выделит требуемые Венгрией два миллиарда евро

ЕК не выделит требуемые Венгрией два миллиарда евро за охрану внешних границ ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Еврокомиссия отвергает утверждения Венгрии о том, что Брюссель задолжал Будапешту два миллиарда евро за охрану внешних границ Евросоюза, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
"Нет, Еврокомиссия не должна Венгрии два миллиарда евро", - сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что государства-члены ЕС могут получать средства на эти цели из европейского бюджета на общих основаниях, при этом распределение финансов осуществляется по установленным правилам.
"В рамках финансирования расходов, связанных с внутренними делами, средства выделяются каждому государству в соответствии с установленными правилами. О дополнительных ассигнованиях официально сообщается государствам", - указал представитель Еврокомиссии.
В Еврокомиссии подчеркнули, что финансирование из бюджета ЕС по статье "внутренние дела" ограничено и должно дополняться средствами из национальных бюджетов самих государств-членов Евросоюза.
"Еврокомиссия по-прежнему намерена обеспечивать использование всех бюджетных средств ЕС в соответствии с установленными правилами", - заключил собеседник агентства.
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Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия потратила на охрану внешней европейской границы ЕС сумму, эквивалентную двум миллиардам евро, и рассчитывает хотя бы на частичное возмещение со стороны ЕС. Будапешт, по его словам, готов подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Венгрии расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов. Он добавил, что Венгрия по-прежнему не пропускает нелегальных мигрантов через южную границу, которая является также внешней границей ЕС, а тем, кто получает убежище в соответствии с правилами сообщества, готова предоставить "бесплатный билет в один конец до Брюсселя". По словам Гуйяша, если страны ЕС не озаботятся "эффективной охраной внешних границ", а вместо этого будут вводить погранконтроль на внутренних границах, как сделала Германия, то "Шенген развалится".
Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя заявления Будапешта, отмечала, что реализация обещания отправлять беженцев в Брюссель "была бы нарушением законов ЕС".
Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. Меры вступили в силу в понедельник.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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Еврокомиссия обвинила Венгрию в нарушении законов ЕС
10 сентября, 15:08
 
В миреВенгрияБудапештБрюссельВиктор ОрбанДжордж СоросЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
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