https://ria.ru/20240917/dtp-1973280921.html

В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек

В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек - РИА Новости, 17.09.2024

В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек

Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, сообщила... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:19

2024-09-17T21:19

2024-09-17T21:43

происшествия

ульяновск

авто

ленинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, сообщила прокуратура региона."Прокуратура Ленинского района Ульяновска в связи с произошедшим сегодня, 17 сентября 2024 года, на пересечении улиц Минаева и Гончарова ДТП, в котором при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход данной проверки находится на контроле прокуратуры Ульяновской области", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.На фото, опубликованном прокуратурой, видно, как после ДТП маршрутка опрокинулась на бок.

https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html

ульяновск

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновск, авто, ленинский район