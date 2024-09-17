https://ria.ru/20240917/dtp-1973280921.html
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек - РИА Новости, 17.09.2024
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек
Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, сообщила... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:19
2024-09-17T21:19
2024-09-17T21:43
происшествия
ульяновск
авто
ленинский район
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, сообщила прокуратура региона."Прокуратура Ленинского района Ульяновска в связи с произошедшим сегодня, 17 сентября 2024 года, на пересечении улиц Минаева и Гончарова ДТП, в котором при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход данной проверки находится на контроле прокуратуры Ульяновской области", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.На фото, опубликованном прокуратурой, видно, как после ДТП маршрутка опрокинулась на бок.
https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html
ульяновск
ленинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, авто, ленинский район
Происшествия, Ульяновск, Авто, Ленинский район
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек
Легковушка и маршрутка столкнулись в Ульяновске, пострадали несколько человек