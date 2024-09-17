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В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек - РИА Новости, 17.09.2024
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21:19 17.09.2024 (обновлено: 21:43 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/dtp-1973280921.html
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек - РИА Новости, 17.09.2024
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек
Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, сообщила... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:19
2024-09-17T21:43
происшествия
ульяновск
авто
ленинский район
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, сообщила прокуратура региона."Прокуратура Ленинского района Ульяновска в связи с произошедшим сегодня, 17 сентября 2024 года, на пересечении улиц Минаева и Гончарова ДТП, в котором при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход данной проверки находится на контроле прокуратуры Ульяновской области", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.На фото, опубликованном прокуратурой, видно, как после ДТП маршрутка опрокинулась на бок.
https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html
ульяновск
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происшествия, ульяновск, авто, ленинский район
Происшествия, Ульяновск, Авто, Ленинский район
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек

Легковушка и маршрутка столкнулись в Ульяновске, пострадали несколько человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, сообщила прокуратура региона.
«
"Прокуратура Ленинского района Ульяновска в связи с произошедшим сегодня, 17 сентября 2024 года, на пересечении улиц Минаева и Гончарова ДТП, в котором при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход данной проверки находится на контроле прокуратуры Ульяновской области", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
На фото, опубликованном прокуратурой, видно, как после ДТП маршрутка опрокинулась на бок.
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ПроисшествияУльяновскАвтоЛенинский район
 
 
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