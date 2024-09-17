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В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек - РИА Новости, 17.09.2024
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16:24 17.09.2024 (обновлено: 16:37 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/dtp-1973209951.html
В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек
В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек - РИА Новости, 17.09.2024
В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек
Пять человек погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск-Алыкель, сообщает МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:24
2024-09-17T16:37
происшествия
норильск
красноярский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
авто
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КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Пять человек погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск-Алыкель, сообщает МВД по Красноярскому краю."В Норильске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, сегодня в 18.30 (14.30 мск) на трассе Норильск-Алыкель водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. Водитель и четверо пассажиров автомобиля "УАЗ" погибли на месте, трое с различными травмами доставлены в медучреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.На участке дороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По результатам работы следователями будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), заключило краевое МВД.
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норильск
красноярский край
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происшествия, норильск, красноярский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, авто
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Россия, Авто
В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек

МВД: 5 человек погибли, 3 пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск —Алыкель

© Кадр видео очевидцаДТП на трассе Норильск-Алыкель
ДТП на трассе Норильск-Алыкель - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Кадр видео очевидца
ДТП на трассе Норильск-Алыкель
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КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Пять человек погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск-Алыкель, сообщает МВД по Красноярскому краю.
«
Норильске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, сегодня в 18.30 (14.30 мск) на трассе Норильск-Алыкель водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. Водитель и четверо пассажиров автомобиля "УАЗ" погибли на месте, трое с различными травмами доставлены в медучреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На участке дороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По результатам работы следователями будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), заключило краевое МВД.
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ПроисшествияНорильскКрасноярский крайУльяновский автомобильный завод (УАЗ)РоссияАвто
 
 
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