https://ria.ru/20240917/dtp-1973209951.html

В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек

В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек - РИА Новости, 17.09.2024

В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек

Пять человек погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск-Алыкель, сообщает МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:24

2024-09-17T16:24

2024-09-17T16:37

происшествия

норильск

красноярский край

ульяновский автомобильный завод (уаз)

россия

авто

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КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Пять человек погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск-Алыкель, сообщает МВД по Красноярскому краю."В Норильске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, сегодня в 18.30 (14.30 мск) на трассе Норильск-Алыкель водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. Водитель и четверо пассажиров автомобиля "УАЗ" погибли на месте, трое с различными травмами доставлены в медучреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.На участке дороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По результатам работы следователями будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), заключило краевое МВД.

https://ria.ru/20240821/dtp-1967459678.html

норильск

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, норильск, красноярский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, авто