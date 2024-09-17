https://ria.ru/20240917/dtp-1973209951.html
В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек
В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек - РИА Новости, 17.09.2024
В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек
Пять человек погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск-Алыкель, сообщает МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:24
2024-09-17T16:24
2024-09-17T16:37
происшествия
норильск
красноярский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973213484_0:205:1001:768_1920x0_80_0_0_c2e36003d270f0e98860cc895042cada.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Пять человек погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск-Алыкель, сообщает МВД по Красноярскому краю."В Норильске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, сегодня в 18.30 (14.30 мск) на трассе Норильск-Алыкель водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. Водитель и четверо пассажиров автомобиля "УАЗ" погибли на месте, трое с различными травмами доставлены в медучреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.На участке дороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По результатам работы следователями будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), заключило краевое МВД.
https://ria.ru/20240821/dtp-1967459678.html
норильск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973213484_0:111:1001:861_1920x0_80_0_0_9ed51b083383726a705a02f6a227affa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, авто
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Россия, Авто
В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять человек
МВД: 5 человек погибли, 3 пострадали в лобовом ДТП на трассе Норильск —Алыкель