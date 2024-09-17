https://ria.ru/20240917/dtp-1973208417.html

В Нигерии в результате ДТП с автобусом погибли не менее 40 человек

В Нигерии в результате ДТП с автобусом погибли не менее 40 человек - РИА Новости, 17.09.2024

В Нигерии в результате ДТП с автобусом погибли не менее 40 человек

Не менее 40 человек, большинство из них дети, погибли в результате ДТП с автобусом в центральной части Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на местные... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:40

2024-09-17T16:40

2024-09-17T16:40

в мире

нигерия

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Не менее 40 человек, большинство из них дети, погибли в результате ДТП с автобусом в центральной части Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на местные власти. По сообщению издания, автобус, который перевозил 63 детей на праздник в честь дня рождения исламского пророка Мухаммеда, столкнулся с другим транспортным средством в штате Кадуна центральной Нигерии. Водитель автобуса не справился с управлением из-за превышения скорости и перегруженности салона, пишет Punch. "Пятнадцать детей погибли на месте, остальные сорок восемь получили ранения разной степени тяжести... Еще десять человек позже скончались из-за полученных травм, затем еще несколько пострадавших скончались в больнице, в результате чего число жертв возросло до 40", - сообщает издание со ссылкой на главу местного отделения федеральной комиссии по безопасности дорожного движения Нигерии (FRSC) Кабиру Надабо. Надабо подчеркнул, что произошедший несчастный случай должен служить страшным примером последствий неосторожного вождения, а также призвал водителей соблюдать ограничение скорости. Губернатор штата Кадуна Уба Сани выразил соболезнования семьям погибших, а также заверил, что пострадавшие получат всю необходимую медицинскую помощь. Как сообщает издание, комиссия по безопасности дорожного движения начала расследование происшествия.

https://ria.ru/20240916/dtp-1973071592.html

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в мире, нигерия, происшествия