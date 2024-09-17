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Губернатор Ставрополья поручил провести комплексный ремонт местных дорог
Губернатор Ставрополья поручил провести комплексный ремонт местных дорог - РИА Новости, 17.09.2024
Губернатор Ставрополья поручил провести комплексный ремонт местных дорог
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил провести в регионе комплексный ремонт местных дорог, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:32
2024-09-17T19:32
2024-09-17T19:32
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973262295_0:153:1920:1233_1920x0_80_0_0_45b21efabd2883c32546d8f46ac9cd6a.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил провести в регионе комплексный ремонт местных дорог, сообщает пресс-служба краевого правительства. Вопросы качества дорог и развития дорожной сети на Ставрополье прокомментировал губернатор в рамках прямой линии, которая прошла во вторник. Так, жительница Александровского округа пожаловалась на состояние межпоселковой дороги, соединяющей села Калиновское и Северное. Это кратчайший путь между населенными пунктами. Сейчас дорога отсыпана щебнем. Губернатор предложил главе округа в текущем году привести дорогу в нормативное состояние, не меняя параметров. Одновременно муниципалитет приступит к проектированию, что позволит выполнить капремонт дороги с устройством асфальтового покрытия. Жители поселка Полыновский Буденновского округа обратились к главе края с просьбой отремонтировать мост. По поручению главы края региональный Миндор изучит вопрос для включения объекта в программу. Прозвучали вопросы по ремонту дорог, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов. Например, в хуторе Соленое озеро Петровского округа. Губернатор рекомендовал главе округа подать заявку на выделение средств для на то, чтобы привести в порядок проблемную дорогу. Краевой Миндор поддержит ее, правда с условием: проект должен предусматривать всю сопутствующую инфраструктуру, включая освещение и тротуары. Теперь такие объекты будут на Ставрополье будут реализовывать комплексно. Губернатор также рассказал о планах по строительству нескольких объездных трасс в Ставрополе и городах КМВ. "Это очень масштабные, затратные проекты. По ряду объектов мы уже завершили проектирование. Нужно финансирование на строительство. Это могут быть только федеральные средства. Этот вопрос мы обсудили с министром транспорта России Романом Владимировичем Старовойтом в рамках его рабочей поездки по краю. Рассчитываем приступить к реализации в следующем году, - приводит пресс-служба слова Владимирова. Кроме того, с инициативой выступил один из зрителей прямой линии. Он предложил популяризировать красивые места Ставрополья, установив указатели к ним на крупных автодорогах. Глава края поддержал предложение. Он призвал своих подписчиков в социальных сетях назвать локации, которые будут обозначены указателями. В пресс-службе отметили, что дорожный фонд Ставропольского края в 2024 году достиг рекордного объема в 21,5 миллиарда рублей. Более 60% объема краевого дорожного фонда по поручению губернатора Владимира Владимирова направлено в муниципальные образования края. Это позволит привести в нормативное состояние более 500 километров дорог местного значения. Также по инициативе Владимирова с этого года на Ставрополье реализуется краевой проект, который называется "Дорога в школу". Благодаря ему в крае до конца года будут отремонтированы дороги к 24 школам в 12 территориях. Финансирование – 475 миллионов рублей – обеспечивает бюджет края. 14 таких объектов уже завершены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил провести в регионе комплексный ремонт местных дорог, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Вопросы качества дорог и развития дорожной сети на Ставрополье прокомментировал губернатор в рамках прямой линии, которая прошла во вторник.
Так, жительница Александровского округа пожаловалась на состояние межпоселковой дороги, соединяющей села Калиновское и Северное. Это кратчайший путь между населенными пунктами. Сейчас дорога отсыпана щебнем. Губернатор предложил главе округа в текущем году привести дорогу в нормативное состояние, не меняя параметров. Одновременно муниципалитет приступит к проектированию, что позволит выполнить капремонт дороги с устройством асфальтового покрытия.
Жители поселка Полыновский Буденновского округа обратились к главе края с просьбой отремонтировать мост. По поручению главы края региональный Миндор изучит вопрос для включения объекта в программу.
Прозвучали вопросы по ремонту дорог, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов.
Например, в хуторе Соленое озеро Петровского округа. Губернатор рекомендовал главе округа подать заявку на выделение средств для на то, чтобы привести в порядок проблемную дорогу. Краевой Миндор поддержит ее, правда с условием: проект должен предусматривать всю сопутствующую инфраструктуру, включая освещение и тротуары. Теперь такие объекты будут на Ставрополье будут реализовывать комплексно.
Губернатор также рассказал о планах по строительству нескольких объездных трасс в Ставрополе
и городах КМВ.
"Это очень масштабные, затратные проекты. По ряду объектов мы уже завершили проектирование. Нужно финансирование на строительство. Это могут быть только федеральные средства. Этот вопрос мы обсудили с министром транспорта России
Романом Владимировичем Старовойтом в рамках его рабочей поездки по краю. Рассчитываем приступить к реализации в следующем году, - приводит пресс-служба слова Владимирова.
Кроме того, с инициативой выступил один из зрителей прямой линии. Он предложил популяризировать красивые места Ставрополья, установив указатели к ним на крупных автодорогах. Глава края поддержал предложение. Он призвал своих подписчиков в социальных сетях назвать локации, которые будут обозначены указателями.
В пресс-службе отметили, что дорожный фонд Ставропольского края в 2024 году достиг рекордного объема в 21,5 миллиарда рублей. Более 60% объема краевого дорожного фонда по поручению губернатора Владимира Владимирова направлено в муниципальные образования края. Это позволит привести в нормативное состояние более 500 километров дорог местного значения.
Также по инициативе Владимирова с этого года на Ставрополье реализуется краевой проект, который называется "Дорога в школу". Благодаря ему в крае до конца года будут отремонтированы дороги к 24 школам в 12 территориях. Финансирование – 475 миллионов рублей – обеспечивает бюджет края. 14 таких объектов уже завершены.