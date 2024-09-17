https://ria.ru/20240917/donetsk-1973183462.html

В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 17.09.2024

В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Мужчина получил ранение в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной фугасной мине-"лепестке", сообщило во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:41

2024-09-17T14:41

2024-09-17T14:41

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранение в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной фугасной мине-"лепестке", сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Куйбышевский район): в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по улице Кольцевой получил ранение мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, используя их, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240917/marochko-1973101092.html

куйбышевский район

донецк

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