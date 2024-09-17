Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США
Экономист Главина: USDT помогает обходу санкций, избегая контроля со стороны США
Электронное табло с символом доллара. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По данным издания The Wall Street Journal, привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT де-факто создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную Штатам. Кто стоит за этим “подпольным долларом” и каковы его цели, рассказала агентству "Прайм" руководитель программы "Цифровая экономика" Экономического факультета РУДН Софья Главина.
По ее словам, речь идет о децентрализованной финансовой системе, во многом дублирующей доллар, но неподвластной финансовым властям США. USDT используют в международной торговле для обхода санкций и всевозможных ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.
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“Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны”, — добавила эксперт.
Его неподконтрольность каким-либо ограничениям однажды может стать опасной для американской экономики — по сути, он уже является значимой альтернативой доллару, заключила она.
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