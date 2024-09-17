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Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США - РИА Новости, 17.09.2024
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02:17 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/dollar-1973083363.html
Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США
Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США - РИА Новости, 17.09.2024
Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США
По данным издания The Wall Street Journal, привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT де-факто создал параллельную финансовую систему,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T02:17
2024-09-17T02:17
экономика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По данным издания The Wall Street Journal, привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT де-факто создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную Штатам. Кто стоит за этим “подпольным долларом” и каковы его цели, рассказала агентству "Прайм" руководитель программы "Цифровая экономика" Экономического факультета РУДН Софья Главина.По ее словам, речь идет о децентрализованной финансовой системе, во многом дублирующей доллар, но неподвластной финансовым властям США. USDT используют в международной торговле для обхода санкций и всевозможных ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.“Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны”, — добавила эксперт.Его неподконтрольность каким-либо ограничениям однажды может стать опасной для американской экономики — по сути, он уже является значимой альтернативой доллару, заключила она.
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экономика, сша, китай, софья главина, рудн, доллар
Экономика, США, Китай, Софья Главина, РУДН, Доллар
Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США

Экономист Главина: USDT помогает обходу санкций, избегая контроля со стороны США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара
Электронное табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По данным издания The Wall Street Journal, привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT де-факто создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную Штатам. Кто стоит за этим “подпольным долларом” и каковы его цели, рассказала агентству "Прайм" руководитель программы "Цифровая экономика" Экономического факультета РУДН Софья Главина.
По ее словам, речь идет о децентрализованной финансовой системе, во многом дублирующей доллар, но неподвластной финансовым властям США. USDT используют в международной торговле для обхода санкций и всевозможных ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.
«

“Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны”, — добавила эксперт.

Его неподконтрольность каким-либо ограничениям однажды может стать опасной для американской экономики — по сути, он уже является значимой альтернативой доллару, заключила она.
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