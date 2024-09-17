https://ria.ru/20240917/dollar-1973083363.html

Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США

Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США - РИА Новости, 17.09.2024

Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США

По данным издания The Wall Street Journal, привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT де-факто создал параллельную финансовую систему,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T02:17

2024-09-17T02:17

2024-09-17T02:17

экономика

сша

китай

софья главина

рудн

доллар

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По данным издания The Wall Street Journal, привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT де-факто создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную Штатам. Кто стоит за этим “подпольным долларом” и каковы его цели, рассказала агентству "Прайм" руководитель программы "Цифровая экономика" Экономического факультета РУДН Софья Главина.По ее словам, речь идет о децентрализованной финансовой системе, во многом дублирующей доллар, но неподвластной финансовым властям США. USDT используют в международной торговле для обхода санкций и всевозможных ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.“Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны”, — добавила эксперт.Его неподконтрольность каким-либо ограничениям однажды может стать опасной для американской экономики — по сути, он уже является значимой альтернативой доллару, заключила она.

https://ria.ru/20240713/rubl-1959372901.html

сша

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, китай, софья главина, рудн, доллар