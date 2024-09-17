https://ria.ru/20240917/dokumenty-1973088490.html

Лазарева* считает, что статус иноагента подрывает к ней доверие в обществе

Лазарева* считает, что статус иноагента подрывает к ней доверие в обществе - РИА Новости, 17.09.2024

Лазарева* считает, что статус иноагента подрывает к ней доверие в обществе

Признанная иностранным агентом телеведущая Татьяна Лазарева* считает, что данный статус подрывает к ней доверие в обществе, указано в судебных документах,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T03:47

2024-09-17T03:47

2024-09-17T03:50

татьяна лазарева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969452_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_6db53b13994f1eedd2bec5f79f486861.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Признанная иностранным агентом телеведущая Татьяна Лазарева* считает, что данный статус подрывает к ней доверие в обществе, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Лазарева* Т.Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание "иностранный агент" вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе", - сказано в документах.Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года. Ранее ее дважды штрафовали за отсутствие маркировки в соцсетях на 40 и 30 тысяч рублей соответственно.В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html

https://ria.ru/20240915/inoagent-1972770178.html

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татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия