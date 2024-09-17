https://ria.ru/20240917/dizen-1973267120.html
На Западе поддержали идею рекламных щитов о России
На Западе поддержали идею рекламных щитов о России - РИА Новости, 17.09.2024
На Западе поддержали идею рекламных щитов о России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поддержал распространение плакатов и рекламных щитов, призывающих к миру с Россией. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:58
2024-09-17T19:58
2024-09-17T19:58
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поддержал распространение плакатов и рекламных щитов, призывающих к миру с Россией."По всей Италии стали появляться сотни рекламных щитов, которые гласят, что Россия нам не враг. Быть антироссийским — не то же самое, что быть проукраинским. Если бы ненависти к России было меньше, войны можно было бы избежать. И если дегуманизация противника создает войну, то очеловечивание может создать мир", — написал профессор в соцсети X.Ранее телеканал CNN сообщил, что в разных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты в цветах российского и итальянского флагов с лозунгами "Россия нам не враг" и "Хватит денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".
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в мире, россия, италия, украина, европа
В мире, Россия, Италия, Украина, Европа
На Западе поддержали идею рекламных щитов о России
Гленн Дизен поддержал появление в Европе плакатов с призывами к миру с Россией