https://ria.ru/20240917/diddy-1973235048.html

Рэперу Diddy предъявили обвинения в торговле людьми

Рэперу Diddy предъявили обвинения в торговле людьми - РИА Новости, 17.09.2024

Рэперу Diddy предъявили обвинения в торговле людьми

Американскому рэп-исполнителя Шону Комбсу, известному известного под псевдонимом Diddy. предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:54

2024-09-17T17:54

2024-09-17T17:59

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Американскому рэп-исполнителя Шону Комбсу, известному известного под псевдонимом Diddy. предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на обвинительное заключение суда Нью-Йорка. Ранее портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что правоохранители в Нью-Йорке заключили под стражу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом Diddy. Портал узнал от источника в правоохранительных органах, что исполнителя планировали задержать во вторник, по какой-то причине это было решено сделать днем ранее. Адвокат рэпера Марк Аньифило заявил порталу, что его клиент невиновен. "Шону... Комбсу предъявлено обвинение в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и транспортировке (людей - ред.) с целью занятия проституцией", - отмечает телеканал со ссылкой на обвинительное заключение суда Нью-Йорка, обнародованное во вторник. Телеканал отмечает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Комбс должен предстать перед судом позднее во вторник. Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в один миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.

https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html

https://radiosputnik.ru/20220630/kelli-1799252069.html

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