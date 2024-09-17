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Рэперу Diddy предъявили обвинения в торговле людьми - РИА Новости, 17.09.2024
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Шоубиз
 
17:54 17.09.2024 (обновлено: 17:59 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/diddy-1973235048.html
Рэперу Diddy предъявили обвинения в торговле людьми
Рэперу Diddy предъявили обвинения в торговле людьми - РИА Новости, 17.09.2024
Рэперу Diddy предъявили обвинения в торговле людьми
Американскому рэп-исполнителя Шону Комбсу, известному известного под псевдонимом Diddy. предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:54
2024-09-17T17:59
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Американскому рэп-исполнителя Шону Комбсу, известному известного под псевдонимом Diddy. предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на обвинительное заключение суда Нью-Йорка. Ранее портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что правоохранители в Нью-Йорке заключили под стражу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом Diddy. Портал узнал от источника в правоохранительных органах, что исполнителя планировали задержать во вторник, по какой-то причине это было решено сделать днем ранее. Адвокат рэпера Марк Аньифило заявил порталу, что его клиент невиновен. "Шону... Комбсу предъявлено обвинение в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и транспортировке (людей - ред.) с целью занятия проституцией", - отмечает телеканал со ссылкой на обвинительное заключение суда Нью-Йорка, обнародованное во вторник. Телеканал отмечает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Комбс должен предстать перед судом позднее во вторник. Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в один миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.
https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html
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в мире, нью-йорк (город), сша
Шоубиз, В мире, Нью-Йорк (город), США
Рэперу Diddy предъявили обвинения в торговле людьми

CBS News: рэперу Diddy предъявили обвинения в организации проституции

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Американскому рэп-исполнителя Шону Комбсу, известному известного под псевдонимом Diddy. предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на обвинительное заключение суда Нью-Йорка.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что правоохранители в Нью-Йорке заключили под стражу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом Diddy. Портал узнал от источника в правоохранительных органах, что исполнителя планировали задержать во вторник, по какой-то причине это было решено сделать днем ранее. Адвокат рэпера Марк Аньифило заявил порталу, что его клиент невиновен.
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"Шону... Комбсу предъявлено обвинение в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и транспортировке (людей - ред.) с целью занятия проституцией", - отмечает телеканал со ссылкой на обвинительное заключение суда Нью-Йорка, обнародованное во вторник.
Телеканал отмечает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Комбс должен предстать перед судом позднее во вторник.
Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в один миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.
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ШоубизВ миреНью-Йорк (город)США
 
 
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