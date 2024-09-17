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Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады - РИА Новости, 17.09.2024
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23:29 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/deputat-1973294391.html
Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады
Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады - РИА Новости, 17.09.2024
Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила во вторник, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:29
2024-09-17T23:29
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила во вторник, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады и просит назначить ее членом комитета по внешней политике. "Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества", - говорится в тексте заявления Безуглой, опубликованного в ее Telegram-канале. В свою очередь, как сообщает агентство УНН, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления, которым предлагает назначить Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с занимаемой на сегодняшний день должности. Как сообщал 4 сентября украинский парламентарий Ярослав Железняк, в Раде не хватило голосов для снятия Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, это была вторая попытка ее увольнения. Впервые вопрос отстранения Безуглой с занимаемой должности в Раде рассматривали в феврале этого года, однако голосование было провалено из-за нехватки голосов. Ранее Безуглая заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
https://ria.ru/20240913/kuleba-1972447030.html
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в мире, россия, украина, валерий залужный, давид арахамия, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Валерий Залужный, Давид Арахамия, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады

Безуглая написала прошение об отставке с поста замглавы оборонного комитета Рады

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила во вторник, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады и просит назначить ее членом комитета по внешней политике.
«
"Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества", - говорится в тексте заявления Безуглой, опубликованного в ее Telegram-канале.
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В свою очередь, как сообщает агентство УНН, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления, которым предлагает назначить Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с занимаемой на сегодняшний день должности.
Как сообщал 4 сентября украинский парламентарий Ярослав Железняк, в Раде не хватило голосов для снятия Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, это была вторая попытка ее увольнения. Впервые вопрос отстранения Безуглой с занимаемой должности в Раде рассматривали в феврале этого года, однако голосование было провалено из-за нехватки голосов.
Ранее Безуглая заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
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В миреРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйДавид АрахамияФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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