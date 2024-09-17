https://ria.ru/20240917/deputat-1973294391.html

Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады

Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады - РИА Новости, 17.09.2024

Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила во вторник, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:29

2024-09-17T23:29

2024-09-17T23:29

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила во вторник, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады и просит назначить ее членом комитета по внешней политике. "Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества", - говорится в тексте заявления Безуглой, опубликованного в ее Telegram-канале. В свою очередь, как сообщает агентство УНН, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления, которым предлагает назначить Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с занимаемой на сегодняшний день должности. Как сообщал 4 сентября украинский парламентарий Ярослав Железняк, в Раде не хватило голосов для снятия Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, это была вторая попытка ее увольнения. Впервые вопрос отстранения Безуглой с занимаемой должности в Раде рассматривали в феврале этого года, однако голосование было провалено из-за нехватки голосов. Ранее Безуглая заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.

https://ria.ru/20240913/kuleba-1972447030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, валерий залужный, давид арахамия, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины