https://ria.ru/20240917/deputat-1973294391.html
Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады
Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады - РИА Новости, 17.09.2024
Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила во вторник, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:29
2024-09-17T23:29
2024-09-17T23:29
в мире
россия
украина
валерий залужный
давид арахамия
федор вениславский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954032758_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_fee2ba4718fcb091c8c59a6a447c7966.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила во вторник, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады и просит назначить ее членом комитета по внешней политике. "Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества", - говорится в тексте заявления Безуглой, опубликованного в ее Telegram-канале. В свою очередь, как сообщает агентство УНН, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления, которым предлагает назначить Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с занимаемой на сегодняшний день должности. Как сообщал 4 сентября украинский парламентарий Ярослав Железняк, в Раде не хватило голосов для снятия Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, это была вторая попытка ее увольнения. Впервые вопрос отстранения Безуглой с занимаемой должности в Раде рассматривали в феврале этого года, однако голосование было провалено из-за нехватки голосов. Ранее Безуглая заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
https://ria.ru/20240913/kuleba-1972447030.html
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971039257.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954032758_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_426beb5ec3a0d958c4be9a1a289bf4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, валерий залужный, давид арахамия, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Валерий Залужный, Давид Арахамия, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады
Безуглая написала прошение об отставке с поста замглавы оборонного комитета Рады
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила
во вторник, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады и просит назначить ее членом комитета по внешней политике.
«
"Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества", - говорится в тексте заявления Безуглой, опубликованного в ее Telegram-канале.
В свою очередь, как сообщает агентство УНН, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления, которым предлагает назначить Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с занимаемой на сегодняшний день должности.
Как сообщал 4 сентября украинский парламентарий Ярослав Железняк, в Раде не хватило голосов для снятия Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, это была вторая попытка ее увольнения. Впервые вопрос отстранения Безуглой с занимаемой должности в Раде рассматривали в феврале этого года, однако голосование было провалено из-за нехватки голосов.
Ранее Безуглая заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.