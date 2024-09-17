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В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус - РИА Новости, 17.09.2024
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13:30 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/covid-1973162892.html
В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус
В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус - РИА Новости, 17.09.2024
В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус
Бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно в этом году сохранится в России для всех пациентов с симптомами, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:30
2024-09-17T13:30
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно в этом году сохранится в России для всех пациентов с симптомами, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В этой области ничего не поменялось. И это следует считать одним из важнейших достижений Российской Федерации. Мы единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших", - сказала Попова. Она отметила, что все необходимое для такого тестирования есть. Это важно, чтобы понять, чем именно человек болеет, и назначить нацеленное на конкретный патоген лечение, пояснила Попова.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус

Попова: бесплатное тестирование на грипп и коронавирус сохранится в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно в этом году сохранится в России для всех пациентов с симптомами, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этой области ничего не поменялось. И это следует считать одним из важнейших достижений Российской Федерации. Мы единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших", - сказала Попова.
Она отметила, что все необходимое для такого тестирования есть. Это важно, чтобы понять, чем именно человек болеет, и назначить нацеленное на конкретный патоген лечение, пояснила Попова.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение коронавируса
 
 
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