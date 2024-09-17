https://ria.ru/20240917/covid-1973162892.html
В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус
В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус - РИА Новости, 17.09.2024
В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус
Бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно в этом году сохранится в России для всех пациентов с симптомами, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:30
2024-09-17T13:30
2024-09-17T13:30
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно в этом году сохранится в России для всех пациентов с симптомами, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В этой области ничего не поменялось. И это следует считать одним из важнейших достижений Российской Федерации. Мы единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших", - сказала Попова. Она отметила, что все необходимое для такого тестирования есть. Это важно, чтобы понять, чем именно человек болеет, и назначить нацеленное на конкретный патоген лечение, пояснила Попова.
https://ria.ru/20240917/vaktsinatsiya-1973086387.html
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус
Попова: бесплатное тестирование на грипп и коронавирус сохранится в России