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Пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, предупредила Попова - РИА Новости, 17.09.2024
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05:17 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/covid-19-1973092189.html
Пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, предупредила Попова
Пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, предупредила Попова - РИА Новости, 17.09.2024
Пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, предупредила Попова
Подъем заболеваемости коронавирусом в России идет, пока показатели еще не максимальные, пика они достигнут осенью, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:17
2024-09-17T05:17
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России идет, пока показатели еще не максимальные, пика они достигнут осенью, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы видим рост заболеваемости, но, скорее всего, показатели пока еще не максимальные. Своего пика они достигнут осенью", - сказала Попова. Она отметила, что коронавирус пришел в свой сезон, ведет себя, как и другие респираторные вирусы. Для того чтобы не заболеть, следует соблюдать ряд правил - держать чистыми свои руки, обрабатывать поверхности, к которым возможно прикосновение, следить за чистотой гаджетов, а в местах массового скопления людей носить маску, уточнила Попова.
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса, общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса, Общество
Пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, предупредила Попова

Попова: пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России идет, пока показатели еще не максимальные, пика они достигнут осенью, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим рост заболеваемости, но, скорее всего, показатели пока еще не максимальные. Своего пика они достигнут осенью", - сказала Попова.
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Она отметила, что коронавирус пришел в свой сезон, ведет себя, как и другие респираторные вирусы. Для того чтобы не заболеть, следует соблюдать ряд правил - держать чистыми свои руки, обрабатывать поверхности, к которым возможно прикосновение, следить за чистотой гаджетов, а в местах массового скопления людей носить маску, уточнила Попова.
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение коронавирусаОбщество
 
 
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