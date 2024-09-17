СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому
CNN: покушение на Трампа мешает намерениям Зеленского представить план победы
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Покушение на Трампа американцем Райаном Раутом, поддерживающим Украину, мешает намерениям Владимира Зеленского представить план победы президенту США Джо Байдену, пишет CNN.
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"За несколько дней до этого (покушения. — Прим. ред.) Зеленский должен был представить администрации Байдена план победы", — указал обозреватель, отметив, что произошедшие события создадут неблагоприятный информационный фон для Киева.
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Журналист также добавил, что теперь появления Зеленского на публике будут сопряжены вопросами о Рауте.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и действующего президента Джо Байдена.
По подозрению в преступлении задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута, жителя Гавайских островов.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что он был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии. Информацию об этом позднее подтвердил его сын. Раут также был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион" ВСУ. Как утверждают украинские военные, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них.