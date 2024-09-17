https://ria.ru/20240917/cnn-1973124064.html

СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому

СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому - РИА Новости, 17.09.2024

СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому

Покушение на Трампа американцем Райаном Раутом, поддерживающим Украину, мешает намерениям Владимира Зеленского представить план победы президенту США Джо... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:53

2024-09-17T10:53

2024-09-17T11:11

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Покушение на Трампа американцем Райаном Раутом, поддерживающим Украину, мешает намерениям Владимира Зеленского представить план победы президенту США Джо Байдену, пишет CNN."За несколько дней до этого (покушения. — Прим. ред.) Зеленский должен был представить администрации Байдена план победы", — указал обозреватель, отметив, что произошедшие события создадут неблагоприятный информационный фон для Киева.Журналист также добавил, что теперь появления Зеленского на публике будут сопряжены вопросами о Рауте.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и действующего президента Джо Байдена.По подозрению в преступлении задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута, жителя Гавайских островов.Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что он был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии. Информацию об этом позднее подтвердил его сын. Раут также был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион" ВСУ. Как утверждают украинские военные, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них.

https://ria.ru/20240916/ft-1973010662.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1973079618.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, джо байден, камала харрис, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа, политика