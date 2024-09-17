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СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому - РИА Новости, 17.09.2024
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10:53 17.09.2024 (обновлено: 11:11 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/cnn-1973124064.html
СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому
СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому
Покушение на Трампа американцем Райаном Раутом, поддерживающим Украину, мешает намерениям Владимира Зеленского представить план победы президенту США Джо... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:53
2024-09-17T11:11
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
джо байден
камала харрис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Покушение на Трампа американцем Райаном Раутом, поддерживающим Украину, мешает намерениям Владимира Зеленского представить план победы президенту США Джо Байдену, пишет CNN.&quot;За несколько дней до этого (покушения. — Прим. ред.) Зеленский должен был представить администрации Байдена план победы&quot;, — указал обозреватель, отметив, что произошедшие события создадут неблагоприятный информационный фон для Киева.Журналист также добавил, что теперь появления Зеленского на публике будут сопряжены вопросами о Рауте.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и действующего президента Джо Байдена.По подозрению в преступлении задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута, жителя Гавайских островов.Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что он был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии. Информацию об этом позднее подтвердил его сын. Раут также был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион" ВСУ. Как утверждают украинские военные, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них.
https://ria.ru/20240916/ft-1973010662.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, джо байден, камала харрис, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа, политика
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа, Политика
СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому

CNN: покушение на Трампа мешает намерениям Зеленского представить план победы

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Покушение на Трампа американцем Райаном Раутом, поддерживающим Украину, мешает намерениям Владимира Зеленского представить план победы президенту США Джо Байдену, пишет CNN.
«

"За несколько дней до этого (покушения. — Прим. ред.) Зеленский должен был представить администрации Байдена план победы", — указал обозреватель, отметив, что произошедшие события создадут неблагоприятный информационный фон для Киева.

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16 сентября, 16:41
Журналист также добавил, что теперь появления Зеленского на публике будут сопряжены вопросами о Рауте.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и действующего президента Джо Байдена.
По подозрению в преступлении задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута, жителя Гавайских островов.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что он был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии. Информацию об этом позднее подтвердил его сын. Раут также был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион" ВСУ. Как утверждают украинские военные, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденКамала ХаррисВооруженные силы УкраиныФБРАК-47Повторное покушение на ТрампаПолитика
 
 
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