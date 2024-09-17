https://ria.ru/20240917/chs-1973201778.html

В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 17.09.2024

В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в ДНР в результате бушующих природных пожаров в регионе, следует из указала главы ДНР Дениса... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:48

2024-09-17T15:48

2024-09-17T15:48

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в ДНР в результате бушующих природных пожаров в регионе, следует из указала главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного на его официальном сайте. "Постановляю: ввести с 15 сентября 2024 года и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе. Кроме того, руководителем ликвидации ЧС регионального характера назначен заместитель председателя правительства ДНР Бердников Д.В. Поручено также организовать постоянный мониторинг обстановки. Контроль за исполнение указа Пушилин оставил за собой. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин