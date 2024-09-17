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В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в ДНР в результате бушующих природных пожаров в регионе, следует из указала главы ДНР Дениса... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:48
2024-09-17T15:48
2024-09-17T15:48
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в ДНР в результате бушующих природных пожаров в регионе, следует из указала главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного на его официальном сайте. "Постановляю: ввести с 15 сентября 2024 года и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе. Кроме того, руководителем ликвидации ЧС регионального характера назначен заместитель председателя правительства ДНР Бердников Д.В. Поручено также организовать постоянный мониторинг обстановки. Контроль за исполнение указа Пушилин оставил за собой. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 сентября 2024 года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров