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В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
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15:48 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/chs-1973201778.html
В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в ДНР в результате бушующих природных пожаров в регионе, следует из указала главы ДНР Дениса... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:48
2024-09-17T15:48
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в ДНР в результате бушующих природных пожаров в регионе, следует из указала главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного на его официальном сайте. "Постановляю: ввести с 15 сентября 2024 года и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе. Кроме того, руководителем ликвидации ЧС регионального характера назначен заместитель председателя правительства ДНР Бердников Д.В. Поручено также организовать постоянный мониторинг обстановки. Контроль за исполнение указа Пушилин оставил за собой. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в ДНР в результате бушующих природных пожаров в регионе, следует из указала главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного на его официальном сайте.
"Постановляю: ввести с 15 сентября 2024 года и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе.
Ликвидация пожара в селе Валуйское в Луганской Народной Республике. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Кроме того, руководителем ликвидации ЧС регионального характера назначен заместитель председателя правительства ДНР Бердников Д.В. Поручено также организовать постоянный мониторинг обстановки.
Контроль за исполнение указа Пушилин оставил за собой. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 сентября 2024 года.
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