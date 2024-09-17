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Чернышенко рассказал о конференции движения по финбезопасности - РИА Новости, 17.09.2024
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15:07 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/chernyshenko-1973190791.html
Чернышенко рассказал о конференции движения по финбезопасности
Чернышенко рассказал о конференции движения по финбезопасности - РИА Новости, 17.09.2024
Чернышенко рассказал о конференции движения по финбезопасности
Не менее 36 стран приняли участие в Учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:07
2024-09-17T15:07
россия
москва
рио-де-жанейро (город)
дмитрий чернышенко
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Не менее 36 стран приняли участие в Учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Мы очень рады, что сегодня в Учредительной конференции движения приняли участие представители 36 стран. Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться все новые государства, и, в конечном итоге, наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества", – сказал Чернышенко. Он отметил, что главная цель конференции – объединить молодежь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности. Мероприятие прошло во вторник на площадке Финансового университета при правительстве РФ в Москве. Идею о создании Международного движения по финансовой безопасности высказал студент факультета юриспруденции Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) Аугусто Леммерц в ходе встречи президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады в октябре 2023 года. Глава государства назвал предложение "инициативой Аугусто". Чернышенко подчеркнул, что движение призвано стать "кузницей кадров" для национальных "антиотмывочных" систем. Школьникам оно поможет выбрать востребованную профессию, студентам –построить карьеру, молодым ученым – участвовать в научных конкурсах и мероприятиях, сотрудникам органов финбезопасности – проходить профессиональную переподготовку.
https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968921483.html
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россия, москва, рио-де-жанейро (город), дмитрий чернышенко, владимир путин, экономика
Россия, Москва, Рио-де-Жанейро (город), Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Экономика
Чернышенко рассказал о конференции движения по финбезопасности

Чернышенко: в Учредительной конференции по финбезопасности участвовали 36 стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Не менее 36 стран приняли участие в Учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Мы очень рады, что сегодня в Учредительной конференции движения приняли участие представители 36 стран. Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться все новые государства, и, в конечном итоге, наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества", – сказал Чернышенко.
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Он отметил, что главная цель конференции – объединить молодежь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности.
Мероприятие прошло во вторник на площадке Финансового университета при правительстве РФ в Москве.
Идею о создании Международного движения по финансовой безопасности высказал студент факультета юриспруденции Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) Аугусто Леммерц в ходе встречи президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады в октябре 2023 года. Глава государства назвал предложение "инициативой Аугусто".
Чернышенко подчеркнул, что движение призвано стать "кузницей кадров" для национальных "антиотмывочных" систем. Школьникам оно поможет выбрать востребованную профессию, студентам –построить карьеру, молодым ученым – участвовать в научных конкурсах и мероприятиях, сотрудникам органов финбезопасности – проходить профессиональную переподготовку.
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