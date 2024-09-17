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Троих детей, пострадавших при ЧП в Челябинске, доставят на лечение в Москву - РИА Новости, 17.09.2024
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12:12 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973139478.html
Троих детей, пострадавших при ЧП в Челябинске, доставят на лечение в Москву
Троих детей, пострадавших при ЧП в Челябинске, доставят на лечение в Москву - РИА Новости, 17.09.2024
Троих детей, пострадавших при ЧП в Челябинске, доставят на лечение в Москву
Трое детей, пострадавших в школе Челябинска, будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, один ребенок в крайне... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:12
2024-09-17T12:12
здоровье - общество
челябинск
москва
россия
алексей кузнецов
михаил мурашко
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в школе Челябинска, будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Трое детей, пострадавших накануне в инциденте в Челябинске, по решению главы Минздрава России Михаила Мурашко будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что один ребенок 2011 года рождения - в крайне тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней степени тяжести. Решению об эвакуации предшествовали телемедицинские консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров, пояснил Кузнецов. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил он.
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здоровье - общество, челябинск, москва, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, нападение ученика на школу в челябинске
Здоровье - Общество, Челябинск, Москва, Россия, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, Нападение ученика на школу в Челябинске
Троих детей, пострадавших при ЧП в Челябинске, доставят на лечение в Москву

Кузнецов: троих детей, пострадавших в Челябинске, доставят на лечение в Москву

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в школе Челябинска, будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Трое детей, пострадавших накануне в инциденте в Челябинске, по решению главы Минздрава России Михаила Мурашко будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что один ребенок 2011 года рождения - в крайне тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней степени тяжести. Решению об эвакуации предшествовали телемедицинские консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров, пояснил Кузнецов.
Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил он.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу
Вчера, 09:32
 
Здоровье - ОбществоЧелябинскМоскваРоссияАлексей КузнецовМихаил МурашкоНападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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