https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973139478.html

Троих детей, пострадавших при ЧП в Челябинске, доставят на лечение в Москву

Троих детей, пострадавших при ЧП в Челябинске, доставят на лечение в Москву - РИА Новости, 17.09.2024

Троих детей, пострадавших при ЧП в Челябинске, доставят на лечение в Москву

Трое детей, пострадавших в школе Челябинска, будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, один ребенок в крайне... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:12

2024-09-17T12:12

2024-09-17T12:12

здоровье - общество

челябинск

москва

россия

алексей кузнецов

михаил мурашко

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в школе Челябинска, будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Трое детей, пострадавших накануне в инциденте в Челябинске, по решению главы Минздрава России Михаила Мурашко будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что один ребенок 2011 года рождения - в крайне тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней степени тяжести. Решению об эвакуации предшествовали телемедицинские консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров, пояснил Кузнецов. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил он.

https://ria.ru/20240917/shkola-1973108248.html

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москва

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здоровье - общество, челябинск, москва, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, нападение ученика на школу в челябинске