https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973134617.html

Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске

Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске - РИА Новости, 17.09.2024

Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске

Есть подозрение, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест, сообщила уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:55

2024-09-17T11:55

2024-09-17T16:18

мария львова-белова

челябинск

происшествия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Есть подозрение, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом. Мы сейчас тоже в этом разбираемся", — заявила на пресс-конференции Львова-Белова.Она добавила, что блокировка негативного и деструктивного контента очень важна.В понедельник в школе № 68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального Минздрава, трое 13-летних школьников — две девочки и мальчик, а также преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУ СК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУ МВД.

https://ria.ru/20240916/merkacheva-1972997778.html

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973139478.html

челябинск

россия

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мария львова-белова, челябинск, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске