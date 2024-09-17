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Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске - РИА Новости, 17.09.2024
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11:55 17.09.2024 (обновлено: 16:18 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973134617.html
Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске
Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске - РИА Новости, 17.09.2024
Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске
Есть подозрение, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест, сообщила уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:55
2024-09-17T16:18
мария львова-белова
челябинск
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Есть подозрение, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом. Мы сейчас тоже в этом разбираемся", — заявила на пресс-конференции Львова-Белова.Она добавила, что блокировка негативного и деструктивного контента очень важна.В понедельник в школе № 68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального Минздрава, трое 13-летних школьников — две девочки и мальчик, а также преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУ СК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУ МВД.
https://ria.ru/20240916/merkacheva-1972997778.html
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мария львова-белова, челябинск, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Мария Львова-Белова, Челябинск, Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске

Львова-Белова: причиной ЧП в челябинской школе мог стать суицидальный квест

© Фото : соцсетиОбстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : соцсети
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Есть подозрение, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом. Мы сейчас тоже в этом разбираемся", — заявила на пресс-конференции Львова-Белова.
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Она добавила, что блокировка негативного и деструктивного контента очень важна.
В понедельник в школе № 68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального Минздрава, трое 13-летних школьников — две девочки и мальчик, а также преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУ СК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУ МВД.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Мария Львова-БеловаЧелябинскПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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