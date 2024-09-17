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Умер оператор телефильма "Место встречи изменить нельзя" Бурлака - РИА Новости, 17.09.2024
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12:19 17.09.2024 (обновлено: 13:25 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/burlaka-1973142631.html
Умер оператор телефильма "Место встречи изменить нельзя" Бурлака
Умер оператор телефильма "Место встречи изменить нельзя" Бурлака - РИА Новости, 17.09.2024
Умер оператор телефильма "Место встречи изменить нельзя" Бурлака
В возрасте 85 лет ушел из жизни оператор Леонид Бурлака, снявший "Место встречи изменить нельзя", сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:19
2024-09-17T13:25
одесса
петр тодоровский
станислав говорухин
кино
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В возрасте 85 лет ушел из жизни оператор Леонид Бурлака, снявший "Место встречи изменить нельзя", сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.&quot;Утро начинается с грустной вести. Умер Леонид Бурлака — оператор, снявший &quot;Верность&quot; с Петром Тодоровским — старшим, &quot;Место встречи изменить нельзя&quot; со Станиславом Говорухиным и другие известные картины. Была знакома с ним. Общались еще в Одессе. 85 лет. Светлая память…&quot; — говорится в сообщении.Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.Оператор Леонид Бурлака снял более 20 фильмов и работал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Григорий Поженян, Валентин Козачков и другими. Самый знаменитый его фильм, "Место встречи изменить нельзя", был снят в 1979 году.
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одесса, петр тодоровский, станислав говорухин, кино, кино и сериалы
Одесса, Петр Тодоровский, Станислав Говорухин, кино, Кино и сериалы
Умер оператор телефильма "Место встречи изменить нельзя" Бурлака

Умер кинооператор Бурлака, снявший "Место встречи изменить нельзя"

© Фото : timer-odessa.netЛеонид Бурлака
Леонид Бурлака - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : timer-odessa.net
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В возрасте 85 лет ушел из жизни оператор Леонид Бурлака, снявший "Место встречи изменить нельзя", сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.
«

"Утро начинается с грустной вести. Умер Леонид Бурлака — оператор, снявший "Верность" с Петром Тодоровским — старшим, "Место встречи изменить нельзя" со Станиславом Говорухиным и другие известные картины. Была знакома с ним. Общались еще в Одессе. 85 лет. Светлая память…" — говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Оператор Леонид Бурлака снял более 20 фильмов и работал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Григорий Поженян, Валентин Козачков и другими. Самый знаменитый его фильм, "Место встречи изменить нельзя", был снят в 1979 году.
 
ОдессаПетр ТодоровскийСтанислав ГоворухинкиноКино и сериалы
 
 
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