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Умер оператор телефильма "Место встречи изменить нельзя" Бурлака

Умер оператор телефильма "Место встречи изменить нельзя" Бурлака - РИА Новости, 17.09.2024

Умер оператор телефильма "Место встречи изменить нельзя" Бурлака

В возрасте 85 лет ушел из жизни оператор Леонид Бурлака, снявший "Место встречи изменить нельзя", сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:19

2024-09-17T12:19

2024-09-17T13:25

одесса

петр тодоровский

станислав говорухин

кино

кино и сериалы

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В возрасте 85 лет ушел из жизни оператор Леонид Бурлака, снявший "Место встречи изменить нельзя", сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале."Утро начинается с грустной вести. Умер Леонид Бурлака — оператор, снявший "Верность" с Петром Тодоровским — старшим, "Место встречи изменить нельзя" со Станиславом Говорухиным и другие известные картины. Была знакома с ним. Общались еще в Одессе. 85 лет. Светлая память…" — говорится в сообщении.Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.Оператор Леонид Бурлака снял более 20 фильмов и работал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Григорий Поженян, Валентин Козачков и другими. Самый знаменитый его фильм, "Место встречи изменить нельзя", был снят в 1979 году.

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