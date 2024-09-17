Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/britaniya-1973222018.html
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал расследования из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором Лейбористской... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:22
2024-09-17T17:22
в мире
великобритания
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал расследования из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором Лейбористской партии, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на источники. Ранее газета Times сообщила, что Стармеру может грозить расследование из-за предполагаемого нарушения парламентских правил. Британские депутаты обязаны регистрировать все получаемые ими подарки, взносы и пожертвования в так называемом реестре интересов. "Парламентский комиссар по стандартам не будет проводить расследование в отношении сэра Кира Стармера из-за запоздалой декларации одежды, подаренной его жене Виктории лейбористским донором", - говорится в сообщении телеканала. Речь идет о члене палаты лордов и мультимиллионере Вахиде Алли, который покрывал супруге Стармера расходы, в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду, причем как до назначения Стармера премьером, так и после. На Даунинг-стрит при этом отказались назвать газете Times общую стоимость подарков, сделанных первой леди, а также период, в течение которого она их получала.
https://ria.ru/20240915/britaniya-1972771801.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f3444cdf1b523701f66f6c052d52176b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене

Sky News: Стармер избежал расследования незадекларированных покупок жене

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал расследования из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором Лейбористской партии, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Ранее газета Times сообщила, что Стармеру может грозить расследование из-за предполагаемого нарушения парламентских правил. Британские депутаты обязаны регистрировать все получаемые ими подарки, взносы и пожертвования в так называемом реестре интересов.
"Парламентский комиссар по стандартам не будет проводить расследование в отношении сэра Кира Стармера из-за запоздалой декларации одежды, подаренной его жене Виктории лейбористским донором", - говорится в сообщении телеканала.
Речь идет о члене палаты лордов и мультимиллионере Вахиде Алли, который покрывал супруге Стармера расходы, в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду, причем как до назначения Стармера премьером, так и после. На Даунинг-стрит при этом отказались назвать газете Times общую стоимость подарков, сделанных первой леди, а также период, в течение которого она их получала.
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США
15 сентября, 04:02
 
В миреВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала