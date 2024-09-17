https://ria.ru/20240917/britaniya-1973222018.html
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал расследования из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором Лейбористской... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:22
2024-09-17T17:22
2024-09-17T17:22
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал расследования из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором Лейбористской партии, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на источники. Ранее газета Times сообщила, что Стармеру может грозить расследование из-за предполагаемого нарушения парламентских правил. Британские депутаты обязаны регистрировать все получаемые ими подарки, взносы и пожертвования в так называемом реестре интересов. "Парламентский комиссар по стандартам не будет проводить расследование в отношении сэра Кира Стармера из-за запоздалой декларации одежды, подаренной его жене Виктории лейбористским донором", - говорится в сообщении телеканала. Речь идет о члене палаты лордов и мультимиллионере Вахиде Алли, который покрывал супруге Стармера расходы, в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду, причем как до назначения Стармера премьером, так и после. На Даунинг-стрит при этом отказались назвать газете Times общую стоимость подарков, сделанных первой леди, а также период, в течение которого она их получала.
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в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
СМИ: Стармер избежал расследования из-за тайных подарков жене
Sky News: Стармер избежал расследования незадекларированных покупок жене
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал расследования
из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором Лейбористской партии, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Ранее газета Times сообщила, что Стармеру может грозить расследование из-за предполагаемого нарушения парламентских правил. Британские депутаты обязаны регистрировать все получаемые ими подарки, взносы и пожертвования в так называемом реестре интересов.
"Парламентский комиссар по стандартам не будет проводить расследование в отношении сэра Кира Стармера из-за запоздалой декларации одежды, подаренной его жене Виктории лейбористским донором", - говорится в сообщении телеканала.
Речь идет о члене палаты лордов и мультимиллионере Вахиде Алли, который покрывал супруге Стармера расходы, в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду, причем как до назначения Стармера премьером, так и после. На Даунинг-стрит при этом отказались назвать газете Times общую стоимость подарков, сделанных первой леди, а также период, в течение которого она их получала.