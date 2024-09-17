Британия выделит до 75 миллионов фунтов на борьбу с нелегальной миграцией
Власти Британии выделят до 75 миллионов фунтов на борьбу с нелегальной миграцией
Лагерь мигрантов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Власти Великобритании выделят до 75 миллионов фунтов (около 100 миллионов долларов) новому командованию пограничной безопасности для борьбы с нелегальной миграцией, сообщило во вторник британское МВД.
В июле новое правительство сообщило об отказе от планов по высылке нелегалов в Руанду и о намерении создать особое командование для борьбы с незаконной миграцией.
В Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами
5 августа, 02:21
"Новые инвестиции в размере до 75 миллионов фунтов для командования пограничной безопасности откроют путь пресечению осенью иммиграционных преступлений", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.
Средства будут перенаправлены из финансирования, выделенного изначально прошлым правительством консерваторов на реализацию схемы по высылке мигрантов, сообщает МВД. Теперь деньги пойдут на обеспечение командования новыми технологиями и возможностями, а также дополнительным числом сотрудников, сказано в заявлении.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.