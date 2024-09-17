Президент Бразилии озвучил позицию страны по конфликту России и Украины
Президент Бразилии: страна не примет сторону в конфликте России и Украины
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Лула Инасио да Силва заявил, что Бразилия не может принять чью-либо сторону в конфликте России и Украины, сообщает газета Correio Braziliense со ссылкой на слова президента страны.
По данным издания, лидер страны сделал такое заявление в понедельник. Газета добавляет, что слова Лулы прозвучали на фоне критики Владимиром Зеленским позиции властей по конфликту, а также его требования от президента Бразилии посетить Украину.
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"Для Бразилии важно не участвовать в конфликте между Украиной и Россией. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы хотим мир... Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли бы поговорить с нами до начала конфликта", - цитирует газета заявление главы страны.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что китайско-бразильское предложение по урегулированию кризиса на Украине деструктивно и является просто политическим заявлением. Зеленский также задался вопросом о том, как Китай и Бразилия могут выдвигать мирные инициативы, ничего не спросив у Киева. Ранее он также пренебрежительно отзывался о мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине.
В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.