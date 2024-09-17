ЕС на 70 процентов выполнил обязательство по поставке Киеву боеприпасов
ЕС на 70 процентов выполнил обязательство по поставке Киеву миллиона боеприпасов
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Евросоюз на 70% выполнил свое обязательство по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов, заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Евросоюз продолжает осуществлять инициативу по предоставлению Украине миллиона боеприпасов, уже выполнил эту задачу на 70%", - сказал чиновник.
По его словам, "ЕС и государства-члены на настоящий момент выделили 43,5 млрд евро военной помощи Украине, из которых 6,1 млрд предоставлены из Европейского фонда мира".
Он также отметил, что реализуется и инициатива, направленная на расширение производства снарядов 155 калибра. "Страны ЕС нарастили возможности по производству боеприпасов 155-го калибра до 1,4 млн в год", - сказал он.
Домбровскис подтвердил и объявленное в конце августа главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решение по расширению тренировочной миссии ЕС для украинских военных и увеличению числа подготовленных солдат с 60 тысяч до 75 тысяч.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за поставок Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.