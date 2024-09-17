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ЕС на 70 процентов выполнил обязательство по поставке Киеву боеприпасов - РИА Новости, 17.09.2024
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11:32 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/boepripasy-1973129816.html
ЕС на 70 процентов выполнил обязательство по поставке Киеву боеприпасов
ЕС на 70 процентов выполнил обязательство по поставке Киеву боеприпасов - РИА Новости, 17.09.2024
ЕС на 70 процентов выполнил обязательство по поставке Киеву боеприпасов
Евросоюз на 70% выполнил свое обязательство по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов, заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:32
2024-09-17T11:32
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жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Евросоюз на 70% выполнил свое обязательство по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов, заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. "Евросоюз продолжает осуществлять инициативу по предоставлению Украине миллиона боеприпасов, уже выполнил эту задачу на 70%", - сказал чиновник. По его словам, "ЕС и государства-члены на настоящий момент выделили 43,5 млрд евро военной помощи Украине, из которых 6,1 млрд предоставлены из Европейского фонда мира". Он также отметил, что реализуется и инициатива, направленная на расширение производства снарядов 155 калибра. "Страны ЕС нарастили возможности по производству боеприпасов 155-го калибра до 1,4 млн в год", - сказал он. Домбровскис подтвердил и объявленное в конце августа главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решение по расширению тренировочной миссии ЕС для украинских военных и увеличению числа подготовленных солдат с 60 тысяч до 75 тысяч. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за поставок Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
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в мире, украина, россия, киев, валдис домбровскис, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато, европарламент
В мире, Украина, Россия, Киев, Валдис Домбровскис, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Европарламент
ЕС на 70 процентов выполнил обязательство по поставке Киеву боеприпасов

ЕС на 70 процентов выполнил обязательство по поставке Киеву миллиона боеприпасов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Евросоюз на 70% выполнил свое обязательство по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов, заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Евросоюз продолжает осуществлять инициативу по предоставлению Украине миллиона боеприпасов, уже выполнил эту задачу на 70%", - сказал чиновник.
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По его словам, "ЕС и государства-члены на настоящий момент выделили 43,5 млрд евро военной помощи Украине, из которых 6,1 млрд предоставлены из Европейского фонда мира".
Он также отметил, что реализуется и инициатива, направленная на расширение производства снарядов 155 калибра. "Страны ЕС нарастили возможности по производству боеприпасов 155-го калибра до 1,4 млн в год", - сказал он.
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Домбровскис подтвердил и объявленное в конце августа главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решение по расширению тренировочной миссии ЕС для украинских военных и увеличению числа подготовленных солдат с 60 тысяч до 75 тысяч.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за поставок Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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В миреУкраинаРоссияКиевВалдис ДомбровскисЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЕвропарламент
 
 
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