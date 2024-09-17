https://ria.ru/20240917/blokirovka-1973088244.html

Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ

Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ

Компания Meta* заблокирует в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за американских санкций, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T03:39

2024-09-17T03:39

2024-09-17T10:49

сша

москва

маргарита симоньян

антон анисимов

россия

елена афанасьева

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Компания Meta* заблокирует в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за американских санкций, сообщил телеканал NBC News."После тщательного анализа мы расширили наши шаги против государственных российских СМИ. "Россия сегодня", RT и относящиеся к ним структуры заблокированы в наших приложениях глобально за действия по иностранному вмешательству", — цитирует телеканал заявление компании. Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что США ввели санкции за донесение правды о ситуации на Украине и ходе спецоперации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240916/sanktsii-1973077449.html

https://ria.ru/20240916/pmr-1973044346.html

https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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