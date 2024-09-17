Рейтинг@Mail.ru
Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 17.09.2024 (обновлено: 10:49 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/blokirovka-1973088244.html
Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ
Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ
Компания Meta* заблокирует в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за американских санкций, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T03:39
2024-09-17T10:49
сша
москва
маргарита симоньян
антон анисимов
россия
елена афанасьева
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599789557_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_e7438b2f21474e2d97bd366c167c2791.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Компания Meta* заблокирует в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за американских санкций, сообщил телеканал NBC News."После тщательного анализа мы расширили наши шаги против государственных российских СМИ. "Россия сегодня", RT и относящиеся к ним структуры заблокированы в наших приложениях глобально за действия по иностранному вмешательству", — цитирует телеканал заявление компании. Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что США ввели санкции за донесение правды о ситуации на Украине и ходе спецоперации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240916/sanktsii-1973077449.html
https://ria.ru/20240916/pmr-1973044346.html
https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599789557_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_26dde5511f1d343d1c87080d05bc5a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, маргарита симоньян, антон анисимов, россия, елена афанасьева, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Москва, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Россия, Елена Афанасьева, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ

NBC: Meta заблокирует в приложениях RT и "Россию сегодня" из-за санкций США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре с подсветкой и во время ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре с подсветкой и во время ее отключения в рамках экологической акции Час Земли - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре с подсветкой и во время ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Компания Meta* заблокирует в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за американских санкций, сообщил телеканал NBC News.
«
"После тщательного анализа мы расширили наши шаги против государственных российских СМИ. "Россия сегодня", RT и относящиеся к ним структуры заблокированы в наших приложениях глобально за действия по иностранному вмешательству", — цитирует телеканал заявление компании.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ
16 сентября, 23:19
Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ
16 сентября, 18:40
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что США ввели санкции за донесение правды о ситуации на Украине и ходе спецоперации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Симоньян объяснила введение санкций США против "России сегодня" и RT
15 сентября, 22:55
 
СШАМоскваМаргарита СимоньянАнтон АнисимовРоссияЕлена АфанасьеваГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала