https://ria.ru/20240917/blagoustroystvo-1973199828.html

Праздничный концерт к Международному дню музыки состоится в Москве

Праздничный концерт к Международному дню музыки состоится в Москве - РИА Новости, 17.09.2024

Праздничный концерт к Международному дню музыки состоится в Москве

В Большом зале Московской консерватории 2 октября состоится концерт "Лучшие вальсы мира", приуроченный в Международному дню музыки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:26

2024-09-17T13:26

2024-09-17T16:00

москва

музыка

юрий башмет

александр соколов

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории 2 октября состоится концерт "Лучшие вальсы мира", приуроченный в Международному дню музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В концерте примут участие Симфонический оркестр "Новая Россия"(худрук Юрий Башмет) под управлением Ивана Никифорчина. Солистка – Александра Соколова (сопрано). В праздничной программе ко Дню музыки прозвучат – вальсы Штрауса, Чайковского и Гуно, а также избранные вокальные фрагменты из оперетт Кальмана и Штрауса.Родиной вальса традиционно считают Австрию. Наибольшую популярность вальс приобрел именно в столице Австрии Вене. И самый яркий представитель музыкальной семьи Штраусов – Иоганн Штраус-сын вошел в историю как "король вальсов", он создал более полутора сотен вальсов и вся Вена кружилась под его музыку.Став популярным в конце ХYIII – начала ХIХ века, вальс стал обязательным танцем и в классическом балете, нередко становясь апофеозом всего представления. Именно таков Вальс цветов из балета Чайковского "Щелкунчик". В европейской опере ярким примером можно назвать вальс Джульетты из оперы Гуно "Ромео и Джульетта".

https://ria.ru/20240917/kino-1972956693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, музыка, юрий башмет, александр соколов