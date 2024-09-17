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Праздничный концерт к Международному дню музыки состоится в Москве - РИА Новости, 17.09.2024
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13:26 17.09.2024 (обновлено: 16:00 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/blagoustroystvo-1973199828.html
Праздничный концерт к Международному дню музыки состоится в Москве
Праздничный концерт к Международному дню музыки состоится в Москве - РИА Новости, 17.09.2024
Праздничный концерт к Международному дню музыки состоится в Москве
В Большом зале Московской консерватории 2 октября состоится концерт "Лучшие вальсы мира", приуроченный в Международному дню музыки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:26
2024-09-17T16:00
москва
музыка
юрий башмет
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории 2 октября состоится концерт "Лучшие вальсы мира", приуроченный в Международному дню музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В концерте примут участие Симфонический оркестр "Новая Россия"(худрук Юрий Башмет) под управлением Ивана Никифорчина. Солистка – Александра Соколова (сопрано). В праздничной программе ко Дню музыки прозвучат – вальсы Штрауса, Чайковского и Гуно, а также избранные вокальные фрагменты из оперетт Кальмана и Штрауса.Родиной вальса традиционно считают Австрию. Наибольшую популярность вальс приобрел именно в столице Австрии Вене. И самый яркий представитель музыкальной семьи Штраусов – Иоганн Штраус-сын вошел в историю как "король вальсов", он создал более полутора сотен вальсов и вся Вена кружилась под его музыку.Став популярным в конце ХYIII – начала ХIХ века, вальс стал обязательным танцем и в классическом балете, нередко становясь апофеозом всего представления. Именно таков Вальс цветов из балета Чайковского "Щелкунчик". В европейской опере ярким примером можно назвать вальс Джульетты из оперы Гуно "Ромео и Джульетта".
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москва, музыка, юрий башмет, александр соколов
Москва, Музыка, Юрий Башмет, Александр Соколов

Праздничный концерт к Международному дню музыки состоится в Москве

© РИА Новости / Руслан КривобокБольшой зал Московской консерватории
Большой зал Московской консерватории - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Большой зал Московской консерватории. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории 2 октября состоится концерт "Лучшие вальсы мира", приуроченный в Международному дню музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В концерте примут участие Симфонический оркестр "Новая Россия"(худрук Юрий Башмет) под управлением Ивана Никифорчина. Солистка – Александра Соколова (сопрано). В праздничной программе ко Дню музыки прозвучат – вальсы Штрауса, Чайковского и Гуно, а также избранные вокальные фрагменты из оперетт Кальмана и Штрауса.
Родиной вальса традиционно считают Австрию. Наибольшую популярность вальс приобрел именно в столице Австрии Вене. И самый яркий представитель музыкальной семьи Штраусов – Иоганн Штраус-сын вошел в историю как "король вальсов", он создал более полутора сотен вальсов и вся Вена кружилась под его музыку.
Став популярным в конце ХYIII – начала ХIХ века, вальс стал обязательным танцем и в классическом балете, нередко становясь апофеозом всего представления. Именно таков Вальс цветов из балета Чайковского "Щелкунчик". В европейской опере ярким примером можно назвать вальс Джульетты из оперы Гуно "Ромео и Джульетта".
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