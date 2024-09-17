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Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 17.09.2024
Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа
Еще 10 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:51
2024-09-17T23:51
2024-09-17T23:53
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще 10 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее, во вторник вечером, сообщалось об одном сбитом беспилотнике в Брянской области."Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа
Богомаз: силы ПВО уничтожили над Брянской областью еще 10 БПЛА самолетного типа