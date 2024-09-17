https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973175454.html
В Белгородской области уничтожили два беспилотника
В Белгородской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 17.09.2024
В Белгородской области уничтожили два беспилотника
Российские средства ПВО около 13.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:04
2024-09-17T14:04
2024-09-17T14:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 13.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого сентября около 13.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области уничтожили два беспилотника
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области