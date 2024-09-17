https://ria.ru/20240917/belorussiya-1973217768.html
В Минске назвали сотрудничество с Россией неизменным историческим выбором
В Минске назвали сотрудничество с Россией неизменным историческим выбором - РИА Новости, 17.09.2024
В Минске назвали сотрудничество с Россией неизменным историческим выбором
Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что исторический выбор Белоруссии неизменен: союзное строительство с РФ остается... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:51
2024-09-17T16:51
2024-09-17T16:52
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что исторический выбор Белоруссии неизменен: союзное строительство с РФ остается ключевым стратегическим направлением внешней политики Минска. "Хотя многое в мире меняется, наш исторический выбор неизменен. Союзное строительство с братской Россией было, есть и остается ключевым стратегическим направлением для транспарентной, ответственной, многовекторной внешней политики Беларуси", - заявила Кочанова на открытии сессии верхней палаты парламента, текст которого опубликован на сайте палаты. Кочанова подчеркнула, что обе страны успешно развиваются, отстаивая и продвигая общие интересы, гибко адаптируются к условиям геополитической реальности, демонстрируют хорошие темпы роста. По ее словам, верхние палаты парламентов двух стран осуществляют мониторинг реализации принятого главами государств декрета об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. "Важным направлением является мониторинг эффективности выполнения совместных программ и мероприятий, финансируемых из бюджета Союзного государства", - подчеркнула спикер верхней палаты. Она отметила, что весомый вклад в белорусско-российское сотрудничество вносит Форум регионов Белоруссии и России, стимулирующий совместную последовательную работу в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах. Так, за все время его проведения подписано 588 соглашений различного уровня и заключено коммерческих контрактов на общую сумму более 20,5 миллиардов белорусских рублей, или 6,4 миллиарда долларов по текущему курсу. "XI Форум (прошел в конце июня - ред.) превзошел все предыдущие рекорды: подписано более 250 документов, заключено контрактов на общую сумму свыше 1,1 миллиарда белорусских рублей (около 0,34 миллиарда долларов - ред.)", - заметила председатель верхней палаты. "Количественные показатели и качественное расширение функциональных направлений Форума — это не просто признание успешности и высокой эффективности данного формата сотрудничества, а свидетельство неуклонного повышения его роли в институциональной системе Союзного государства и углублении белорусско-российского интеграционного строительства", - заявила Кочанова. Поэтому, по ее словам, самое пристальное внимание необходимо уделять координации и контролю за реализацией принятых решений согласно утвержденному итоговому документу, выстраивать в этом духе работу межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации. "Кроме того, нам уже сегодня необходимо начать подготовку к очередному, XII Форуму регионов Беларуси и России, проведение которого запланировано в Нижнем Новгороде", - добавила Кочанова.
https://ria.ru/20240906/belorussija-1971010485.html
https://ria.ru/20240917/parlament-1973149804.html
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россия, белоруссия, минск, наталья кочанова, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Минск, Наталья Кочанова, Совет Федерации РФ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Минске назвали сотрудничество с Россией неизменным историческим выбором
Кочанова назвала сотрудничество с РФ ключевым стратегическим направлением Минска
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что исторический выбор Белоруссии неизменен: союзное строительство с РФ остается ключевым стратегическим направлением внешней политики Минска.
"Хотя многое в мире меняется, наш исторический выбор неизменен. Союзное строительство с братской Россией было, есть и остается ключевым стратегическим направлением для транспарентной, ответственной, многовекторной внешней политики Беларуси", - заявила Кочанова на открытии сессии верхней палаты парламента, текст которого опубликован на сайте палаты.
Кочанова подчеркнула, что обе страны успешно развиваются, отстаивая и продвигая общие интересы, гибко адаптируются к условиям геополитической реальности, демонстрируют хорошие темпы роста.
По ее словам, верхние палаты парламентов двух стран осуществляют мониторинг реализации принятого главами государств декрета об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы.
"Важным направлением является мониторинг эффективности выполнения совместных программ и мероприятий, финансируемых из бюджета Союзного государства", - подчеркнула спикер верхней палаты.
Она отметила, что весомый вклад в белорусско-российское сотрудничество вносит Форум регионов Белоруссии и России, стимулирующий совместную последовательную работу в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах. Так, за все время его проведения подписано 588 соглашений различного уровня и заключено коммерческих контрактов на общую сумму более 20,5 миллиардов белорусских рублей, или 6,4 миллиарда долларов по текущему курсу. "XI Форум (прошел в конце июня - ред.) превзошел все предыдущие рекорды: подписано более 250 документов, заключено контрактов на общую сумму свыше 1,1 миллиарда белорусских рублей (около 0,34 миллиарда долларов - ред.)", - заметила председатель верхней палаты.
"Количественные показатели и качественное расширение функциональных направлений Форума — это не просто признание успешности и высокой эффективности данного формата сотрудничества, а свидетельство неуклонного повышения его роли в институциональной системе Союзного государства и углублении белорусско-российского интеграционного строительства", - заявила Кочанова.
Поэтому, по ее словам, самое пристальное внимание необходимо уделять координации и контролю за реализацией принятых решений согласно утвержденному итоговому документу, выстраивать в этом духе работу межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации
. "Кроме того, нам уже сегодня необходимо начать подготовку к очередному, XII Форуму регионов Беларуси и России, проведение которого запланировано в Нижнем Новгороде", - добавила Кочанова.