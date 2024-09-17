https://ria.ru/20240917/belgrad-1973208052.html

Белград жестко ответил на требование США по Косово

Белград жестко ответил на требование США по Косово - РИА Новости, 17.09.2024

Белград жестко ответил на требование США по Косово

Вице-премьер Сербии Александр Вулин остро ответил госдепу США на требование воздержаться от ряда "противоречащих нормализации" шагов в связи с ситуацией в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:29

2024-09-17T16:29

2024-09-17T16:29

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БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин остро ответил госдепу США на требование воздержаться от ряда "противоречащих нормализации" шагов в связи с ситуацией в Косово и Метохией, сообщила его пресс-служба. Госдеп США ранее в своем сообщении призвал Белград и Приштину воздержаться от "нескоординированных акций и законодательных актов, противоречащих нормализации" отношений. "Единственный путь к прогрессу в Косово и Метохии - безусловная реализация Брюссельских соглашений и формирование Сообщества сербских общин, которое ожидается уже 11 лет. Сербии не от чего воздерживаться, лучше всего было бы, чтобы США воздержались от попыток править Сербией, и особенно от иногда публичной, иногда тайной поддержки (косовоалбанского "премьера" Альбина - ред.) Курти и его насилия в отношении сербов в Косово и Метохии. И когда говорим о воздержанности, если бы США воздержались от бомбардировок Сербии без согласия СБ ООН, то не было бы ни самопровозглашенного Косово, ни изгнания сербов, ни нестабильности в регионе", - цитирует пресс-служба Вулина. Делегация Скупщины (парламента) Сербии в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО во вторник на семинаре Rose-Roth ПА НАТО который проходит 16-17 сентября в Варшаве заявила о насилии и терроре косовоалбанских властей над сербами в Косово и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич в сентябре сообщил, что власти Сербии до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косово и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты населения на севере края. По его словам, официальный Белград и сербы не хотят войны, но хотят "в мире реализовать свои права". Ранее Вучич указал, что те, кто призывает в Сербии к оружию по проблеме Косово и Метохии, сами не готовы не только воевать, но "не способны даже заправить кровать в казарме", а те, кто призывает официальный Белград признать независимость Приштины, первыми назовут руководство страны предателями. Минобороны Сербии в свете очередного обострения в Косово в декабре 2022 года передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край ограниченного контингента сербской полиции и военных, до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. KFOR затем подтвердил получение запроса на рассмотрение, после чего он был фактически отклонен по ряду причин. Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240522/zakharova-1947760646.html

https://ria.ru/20240813/kosovo-1965830656.html

https://ria.ru/20240710/vuchichi-1958758155.html

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в мире, сербия, косово, сша, александр вучич, александр вулин, нато, оон, государственный департамент сша