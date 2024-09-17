https://ria.ru/20240917/belarus-1973137944.html

Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи

Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи - РИА Новости, 17.09.2024

Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи

Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о порядке... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:08

2024-09-17T12:08

2024-09-17T12:08

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белоруссия

россия

максут шадаев

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости. Москва и Минск 15 апреля подписали межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. С российской стороны подпись поставил глава Минцифры Максут Шадаев, с белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган. Соглашение устанавливает возможность признания одной стороной электронной подписи в документе, созданной в соответствие с законодательством другой стороны. Определяются принципы, условия, порядок признания электронной цифровой подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. Также предусматривается проверка действительности такой подписи и порядок формирования квитанций доверенной третьей стороны, предназначенных для подтверждения результата проверки электронной подписи. Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой парламента Белоруссии и подписан президентом республики.

https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972324581.html

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технологии, белоруссия, россия, максут шадаев, москва