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Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи
Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи - РИА Новости, 17.09.2024
Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи
Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о порядке... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:08
2024-09-17T12:08
2024-09-17T12:08
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости. Москва и Минск 15 апреля подписали межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. С российской стороны подпись поставил глава Минцифры Максут Шадаев, с белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган. Соглашение устанавливает возможность признания одной стороной электронной подписи в документе, созданной в соответствие с законодательством другой стороны. Определяются принципы, условия, порядок признания электронной цифровой подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. Также предусматривается проверка действительности такой подписи и порядок формирования квитанций доверенной третьей стороны, предназначенных для подтверждения результата проверки электронной подписи. Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой парламента Белоруссии и подписан президентом республики.
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технологии, белоруссия, россия, максут шадаев, москва
Технологии, Белоруссия, Россия, Максут Шадаев, Москва
Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи
В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о признании электронной подписи
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости.
Москва
и Минск
15 апреля подписали межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. С российской стороны подпись поставил глава Минцифры Максут Шадаев
, с белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган.
Соглашение устанавливает возможность признания одной стороной электронной подписи в документе, созданной в соответствие с законодательством другой стороны. Определяются принципы, условия, порядок признания электронной цифровой подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. Также предусматривается проверка действительности такой подписи и порядок формирования квитанций доверенной третьей стороны, предназначенных для подтверждения результата проверки электронной подписи.
Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой парламента Белоруссии и подписан президентом республики.