Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/belarus-1973137944.html
Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи
Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи - РИА Новости, 17.09.2024
Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи
Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о порядке... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:08
2024-09-17T12:08
технологии
белоруссия
россия
максут шадаев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948230966_0:385:2958:2048_1920x0_80_0_0_c1f3d4353f9b0fdbd08b6a4f2092781c.jpg
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости. Москва и Минск 15 апреля подписали межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. С российской стороны подпись поставил глава Минцифры Максут Шадаев, с белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган. Соглашение устанавливает возможность признания одной стороной электронной подписи в документе, созданной в соответствие с законодательством другой стороны. Определяются принципы, условия, порядок признания электронной цифровой подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. Также предусматривается проверка действительности такой подписи и порядок формирования квитанций доверенной третьей стороны, предназначенных для подтверждения результата проверки электронной подписи. Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой парламента Белоруссии и подписан президентом республики.
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972324581.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948230966_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_bc7f8dc214d9965305c2d7109d0eade0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, белоруссия, россия, максут шадаев, москва
Технологии, Белоруссия, Россия, Максут Шадаев, Москва
Белоруссия ратифицировала соглашение о признании электронной подписи

В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о признании электронной подписи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости.
Москва и Минск 15 апреля подписали межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. С российской стороны подпись поставил глава Минцифры Максут Шадаев, с белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган.
Соглашение устанавливает возможность признания одной стороной электронной подписи в документе, созданной в соответствие с законодательством другой стороны. Определяются принципы, условия, порядок признания электронной цифровой подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. Также предусматривается проверка действительности такой подписи и порядок формирования квитанций доверенной третьей стороны, предназначенных для подтверждения результата проверки электронной подписи.
Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой парламента Белоруссии и подписан президентом республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Никому не удастся покорить Белоруссию, заявил Лукашенко
12 сентября, 16:16
 
ТехнологииБелоруссияРоссияМаксут ШадаевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала