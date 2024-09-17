В США прокомментировали выходку Байдена из-за вопроса о Путине
Джеффри Сакс: Байден больше не принимает решения как лидер США
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Демонстративный отказ Джо Байдена отвечать на вопросы о Владимире Путине демонстрирует всему миру, что президент США больше не берет на себя ответственность как американский лидер, заявил экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Байден больше не общается с американским народом. Мы видим, как он кричит на репортеров или отмахивается от них, когда идет к президентскому вертолету, но мы больше не слышим от него ничего существенного. Это весьма тревожно, поскольку мы находимся в чрезвычайно опасной ситуации. Мы на самом деле не знаем, кто принимает решения, и можно сделать вывод, что это не Байден", — предположил он, комментируя недовольную реакцию Байдена на вопрос о Путине.
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Сакс считает, что подобное поведение президента связано с хаосом в администрации США на фоне эскалации конфликта на Украине.
"Ответ кроется в продолжающейся эскалации на Украине. Россия побеждает, а Украине просто не хватает войск <…> И теперь мы видим, что отчаявшиеся западные политики становятся даже более воинственными, чем сами США. Особенно Великобритания", — считает эксперт.
Ранее Daily Mail сообщила, что президент США Джо Байден возмутился из-за вопросов о российском лидере Владимире Путине от журналиста Sky News на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером. После вопроса репортера о Путине Байден ответил ему: "Я прошу вас молчать, пока я не заговорю". Когда журналист снова обратился к президенту, тот ответил: "Вы должны молчать, а я сделаю заявление".