https://ria.ru/20240917/bayden-1973083940.html

Байден дозвонился до Трампа

Байден дозвонился до Трампа - РИА Новости, 17.09.2024

Байден дозвонился до Трампа

Президент США Джо Байден созвонился со своим предшественником Дональдом Трампом, чтобы порадоваться за его безопасность, сообщает Белый дом. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T01:03

2024-09-17T01:03

2024-09-17T01:03

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пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонился со своим предшественником Дональдом Трампом, чтобы порадоваться за его безопасность, сообщает Белый дом. "Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности", - сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что беседа была теплой, Трамп поблагодарил за звонок. Со своей стороны бывший президент заявил телеканалу CNN, что в ходе звонка обсуждались меры безопасности и защита со стороны Секретной службы. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь привела якобы "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240916/tramp-1973079618.html

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флорида

пенсильвания

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