Байден дозвонился до Трампа
Белый дом: Байден созвонился с Трампом, чтобы обсудить покушение
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонился со своим предшественником Дональдом Трампом, чтобы порадоваться за его безопасность, сообщает Белый дом.
"Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности", - сообщила пресс-служба Белого дома.
Там отметили, что беседа была теплой, Трамп поблагодарил за звонок.
Со своей стороны бывший президент заявил телеканалу CNN, что в ходе звонка обсуждались меры безопасности и защита со стороны Секретной службы.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.
Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь привела якобы "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.