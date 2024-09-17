https://ria.ru/20240917/bayden-1973080921.html

Байден не смог дозвониться Трампу после покушения

Байден не смог дозвониться Трампу после покушения - РИА Новости, 17.09.2024

Байден не смог дозвониться Трампу после покушения

Президент США Джо Байден сообщил, что не смог дозвониться до своего предшественника Дональда Трампа после покушения. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:06

2024-09-17T00:06

2024-09-17T00:06

сша

флорида

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

камала харрис

фбр

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что не смог дозвониться до своего предшественника Дональда Трампа после покушения. Как заявил Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома, он "звонил" Трампу, но тот "не был доступен". Байден пообещал, что попробует связаться с предшественником снова. Белый дом в свою очередь подтвердил, что попытка имела место. "Они не связались, но он (Байден - ред.) звонил", - сообщили в администрации. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь привела якобы "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240917/mask-1973080702.html

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флорида

пенсильвания

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