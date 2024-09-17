Байден не смог дозвониться Трампу после покушения
Байден заявил, что не смог дозвониться Трампу после покушения
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что не смог дозвониться до своего предшественника Дональда Трампа после покушения.
Как заявил Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома, он "звонил" Трампу, но тот "не был доступен". Байден пообещал, что попробует связаться с предшественником снова.
Белый дом в свою очередь подтвердил, что попытка имела место. "Они не связались, но он (Байден - ред.) звонил", - сообщили в администрации.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.
Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь привела якобы "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.