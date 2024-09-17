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Байден не смог дозвониться Трампу после покушения - РИА Новости, 17.09.2024
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00:06 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/bayden-1973080921.html
Байден не смог дозвониться Трампу после покушения
Байден не смог дозвониться Трампу после покушения - РИА Новости, 17.09.2024
Байден не смог дозвониться Трампу после покушения
Президент США Джо Байден сообщил, что не смог дозвониться до своего предшественника Дональда Трампа после покушения. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:06
2024-09-17T00:06
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что не смог дозвониться до своего предшественника Дональда Трампа после покушения. Как заявил Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома, он "звонил" Трампу, но тот "не был доступен". Байден пообещал, что попробует связаться с предшественником снова. Белый дом в свою очередь подтвердил, что попытка имела место. "Они не связались, но он (Байден - ред.) звонил", - сообщили в администрации. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь привела якобы "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240917/mask-1973080702.html
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сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, камала харрис, фбр, ак-47, в мире, повторное покушение на трампа
США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, ФБР, АК-47, В мире, Повторное покушение на Трампа
Байден не смог дозвониться Трампу после покушения

Байден заявил, что не смог дозвониться Трампу после покушения

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что не смог дозвониться до своего предшественника Дональда Трампа после покушения.
Как заявил Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома, он "звонил" Трампу, но тот "не был доступен". Байден пообещал, что попробует связаться с предшественником снова.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена
00:04
Белый дом в свою очередь подтвердил, что попытка имела место. "Они не связались, но он (Байден - ред.) звонил", - сообщили в администрации.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.
Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь привела якобы "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял, заявили в Секретной службе
Вчера, 23:52
 
СШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисФБРАК-47В миреПовторное покушение на Трампа
 
 
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