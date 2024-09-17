https://ria.ru/20240917/aviareysy-1973096090.html

В Кемерово, Новосибирске и Горно-Алтайске задержали ряд авиарейсов

В Кемерово, Новосибирске и Горно-Алтайске задержали ряд авиарейсов - РИА Новости, 17.09.2024

В Кемерово, Новосибирске и Горно-Алтайске задержали ряд авиарейсов

Ряд авиарейсов задерживаются из-за непогоды в Кемерово, Новосибирске и Горно-Алтайске, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:12

2024-09-17T07:12

2024-09-17T07:12

аэрофлот

западно-сибирская транспортная прокуратура

новосибирск

горно-алтайск

москва

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ряд авиарейсов задерживаются из-за непогоды в Кемерово, Новосибирске и Горно-Алтайске, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Сегодня в международном аэропорту Горно-Алтайска по причине неблагоприятных метеоусловий задержано прибытие рейсов авиакомпаний "Северный ветер" и "Аэрофлот" из городов Санкт-Петербурга и Москвы. В международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина... объявлена задержка рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Победа" из городов Москва, Чита, Улан-Удэ, Владивосток, Сочи, Якутск, Пекин (КНР)", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве добавили, что в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова по причине неблагоприятных метеоусловий задержано отправление рейсов авиакомпаний "Северный ветер", "Аэрофлот", "Сибирь" в Москву, Казань, Новосибирск и в обратном направлении. Помимо этого, рейсы авиакомпаний "Сибирь", "Аэрофлот", "Победа" и "Северный ветер", следовавшие в Новосибирска и Горно-Алтайска, направлены на запасной аэродром международного аэропорта Барнаул имени Г. С. Титова. Отмечается, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейсов.

https://ria.ru/20240915/samolet-1972775853.html

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аэрофлот, западно-сибирская транспортная прокуратура, новосибирск, горно-алтайск, москва