https://ria.ru/20240917/armiya-1973144855.html
В Кремле объяснили увеличение численности армии
В Кремле объяснили увеличение численности армии - РИА Новости, 18.09.2024
В Кремле объяснили увеличение численности армии
Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-17T12:22
2024-09-17T12:22
2024-09-18T00:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив враждебную обстановку на западных рубежах России и нестабильную ситуацию на восточных.Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих."Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", — сказал Песков на брифинге, комментируя решение Путина увеличить численность российской армии.
https://ria.ru/20240911/sluzhba-1972153928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили увеличение численности армии
Песков объяснил указ Путина об увеличении численности армии ростом числа угроз