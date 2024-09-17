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В Кремле объяснили увеличение численности армии - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 17.09.2024 (обновлено: 00:26 18.09.2024)
https://ria.ru/20240917/armiya-1973144855.html
В Кремле объяснили увеличение численности армии
В Кремле объяснили увеличение численности армии - РИА Новости, 18.09.2024
В Кремле объяснили увеличение численности армии
Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-17T12:22
2024-09-18T00:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив враждебную обстановку на западных рубежах России и нестабильную ситуацию на восточных.Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих."Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", — сказал Песков на брифинге, комментируя решение Путина увеличить численность российской армии.
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россия, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили увеличение численности армии

Песков объяснил указ Путина об увеличении численности армии ростом числа угроз

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив враждебную обстановку на западных рубежах России и нестабильную ситуацию на восточных.
Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих.
"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", — сказал Песков на брифинге, комментируя решение Путина увеличить численность российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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