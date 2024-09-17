https://ria.ru/20240917/armiya-1973144855.html

В Кремле объяснили увеличение численности армии

В Кремле объяснили увеличение численности армии - РИА Новости, 18.09.2024

В Кремле объяснили увеличение численности армии

Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-17T12:22

2024-09-17T12:22

2024-09-18T00:26

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив враждебную обстановку на западных рубежах России и нестабильную ситуацию на восточных.Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих."Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", — сказал Песков на брифинге, комментируя решение Путина увеличить численность российской армии.

https://ria.ru/20240911/sluzhba-1972153928.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, дмитрий песков